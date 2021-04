Un Posto al Sole, anticipazioni dal 12 al 16 aprile: Speranza travolge Vittorio

La soap campana Un Posto al Sole continua a regalare molte emozioni ai telespettatori non solo per le vicende legate ad Alberto e a Clara. Infatti, la prossima settimana le puntate che andranno in onda dal 12 al 16 aprile regaleranno molti colpi di scena sia dal punto di vista dei nuovi ingressi che delle scoperte sempre più fitte riguardo al sabotaggio ai cantieri.

La puntata di lunedì 12

La puntata di lunedì 12 aprile 2021 di Un Posto al Sole vedrà in primo piano Franco Boschi che farà di tutto per porre la sua attenzione su Ernesto Gargiulo. Il responsabile della sicurezza dei cantieri, infatti, monitorerà la situazione al fine di comprendere se sia realmente lui la causa dei sabotaggi. La vicinanza tra Michele e Silvia avrà una battuta d’arresto del tutto inaspettata. Mentre a casa Del Bue, Guido sarà un po’ preoccupato per l’arrivo della giovane nipote di Mariella, Speranza.

Martedì 13 e mercoledì 14

Nella puntata di martedì 13 aprile 2021 ad Un Posto al Sole Franco Boschi, avrà sempre di più la certezza che dietro ai sabotaggio ai cantieri ci sia Ernesto e spera di poter trovare qualche operaio che posso dargli una mano a farlo confessare. Nel frattempo, lo stesso Roberto Ferri si ritroverà vis a vis con colui che sarebbe responsabile di questi atti poco responsabili. Nel frattempo Speranza giunta da zia Mariella non farà altro che creare scompiglio non solo nella vita di Vittorio ma anche in quella di Samuel. La sua sensualità non passerà inosservata ed è per questo che ci saranno situazioni anche comiche.

Nella puntata di mercoledì 14 aprile, invece, Roberto Ferri dopo aver incontrato Pietro Abbate è sempre più convinto cosa si nasconda dietro i sabotaggi dei cantieri. Nello stesso momento Clara comincia avere dei ripensamenti su ciò che sta accadendo nella sua vita e in quella di Alberto Palladini. La ragazza, però, farà di tutto per reprimere i suoi sentimenti nei confronti del padre di Federico. Infine Rossella si renderà conto sempre di più che Patrizio è molto preso da Clara e dalla situazione che si è creata.

Un Posto al Sole e le puntate di giovedì e venerdì

Nella puntata di giovedì 15 aprile Serena sarà tra le protagoniste più nervose di Un Posto al Sole in quanto sua madre vorrebbe rivederla e quindi andare da lei a Berlino con la figlia Irene. Nel frattempo Roberto Ferri monitora sempre di più la situazione alle spalle di Pietro. Infine Rossella è sempre più convinta di lasciare i Patrizio al suo destino.

Nella puntata di venerdì 16 aprile Filippo farà di tutto per persuadere Serena e lasciarla partire a Berlino dalla madre con la figlia Irene. Se nel frattempo Rossella si allontana sempre di più da Patrizio, Vittorio cerca di fare lo stesso con Speranza. Infine colui che sarà più dispiaciuto della partenza di Irene sarà il figlio di Niko Poggi, Jimmy.