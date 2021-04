Una Vita, anticipazioni 10 aprile: Bellita in gravi condizioni

La nuova puntata della soap spagnola Una Vita ritorna domani 10 aprile su Canale 5. Ciò che terrà banco riguarderà soprattutto Bellita e le sue precarie condizioni di salute. La donna, infatti si ritroverà con delle condizioni di salute davvero peggiorate e davvero complesse. C’è chi immagina che dietro tutto ciò si nasconda lo zampino di Margarita. Scopriamo subito cosa succederà nei dettagli.

Una situazione paradossale

La nuova puntata di Una Vita andrà in onda sabato alle ore 14:10 su Canale 5. I fan della soap spagnola sono molto preoccupati delle condizioni di salute di Bellita che continuano a peggiorare sempre di più. Il rapporto di amicizia particolare nato con Margarita ha fatto iniziare a pensar male un po’ a tutti. C’è chi immagina che dietro questa amicizia ci sia un interesse più subdolo. La donna, infatti, sarebbe rea di aver portato avanti un atteggiamento scorretto e soprattutto pieno di insidie.

Un’amicizia pericolosa

Una delle protagoniste femminili più apprezzate nella soap spagnola Una Vita è sicuramente Bellita. La donna, proprio nella puntata di sabato 10 aprile su Canale 5 continuerà a mostrare i segni di spossatezza svenimenti e mancanza di energia. C’è da dire che il rapporto di amicizia con Margarita è sempre stato visto un po’ con sdegno in quanto quest’ultima non avrebbe mai avuto un atteggiamento sempre chiaro e limpido nei suoi riguardi.

Proprio la cara Bellita negli ultimi giorni è stata molta preoccupata perché Margarita era andata via da Acacias 38 ma proprio nella puntata di sabato ritornerà. I fan, infatti noteranno che quando Bellita è in procinto di bere il tè, la sua pseudo amica metterà all’interno una strana polverina grigiastra. Proprio dopo aver bevuto ciò la donna inizierà a svenire più volte per strada. Proprio ciò sembrerebbe destare tanta paura e preoccupazione nella donna per gli eventi accaduti. Anche le persone a lei vicine noteranno questa sua debolezza e questo suo malessere che aumenta sempre di più. Il tutto ancor più amplificato da quando accanto a lei vi è proprio l’artista.

Una Vita e la richiesta di Ursula

Se la situazione che riguarda Bellita continua a peggiorare sempre di più per le sue condizioni di salute, un’altra protagonista di Una Vita è che continua a far parlare di sé è sicuramente Ursula. Proprio nella puntata di ieri della soap spagnola si è recata all’interno del carcere per fare visita a Cesar Andrade.

Quest’ultimo era il protettore di Marcia che l’aveva messa in vendita in un losco traffico di donne. Ursula è giunta da lui per avere informazioni su Santiago e soprattutto per far fallire il piano di Genoveva. La Salmeron infatti vorrebbe sposare Felipe facendogli credere che il figlio che porta in grembo sia suo. Sarà proprio questa situazione che col tempo sarà compromessa ed indurrà Genoveva ad uccidere l’ex istitutrice.