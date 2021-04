Una Vita, anticipazioni venerdì 9 aprile: Maite scappa via da Camino

La soap spagnola Una Vita continua ad appassionare molti telespettatori soprattutto per le vicende che riguardano Genoveva Salmeron e per i suoi continui Inganni. La donna, dopo aver rivelato a Felipe di essere in dolce attesa di un bimbo ha indotto quest’ultimo a chiederle la mano. L’imbroglio è che però il figlio che porta in grembo è di Santiago. La nuova puntata di venerdì 9 Aprile metterà in risalto soprattutto due protagoniste al femminile. Stiamo parlando di Camino e Maite. Scopriamo subito cosa accadrà tra le due donne.

Una situazione complessa

La soap di Canale 5 Una Vita appassiona milioni di telespettatori ogni pomeriggio per le vicende di Acacias 38. Dopo che Jacinto continua a mietere dubbi e perplessità sulla relazione possibile tra Cesareo e Arentxa, le vicende della fiction spagnola si incentrano soprattutto sulla pittrice Maite e sulla sua allieva Camino. Quando l’insegnante scoprirà i quadri in cui sono raffigurate donne che si baciano sarà l’elemento scatenante che farà venir fuori la passione inaspettata tra le due. Purtroppo, però, una reazione lascia tutti di stucco. Scopriamo nei dettagli chi reagirà in maniera irruenta dinanzi al gesto di passione.

Reazioni diverse

Quando le due protagoniste al femminile Camino e Maite si ritrovano nella puntata di venerdì 9 Aprile di Una Vita a scambiarsi un bacio appassionato, indurrà la pittrice a scappar via da questa situazione anomala. La figlia di Felicia, quindi, si ritrova ad essere rifiutata anche se le reali intenzioni di Maite sarebbero ben diverse. Infatti, la donna proverebbe lo stesso sentimento per la ragazza ma la paura di cadere in un meandro molto complesso, avrebbe indotto quest’ultima a scappar via.

Questa loro passione improvvisa si rivelerà essere una sorpresa del tutto inaspettata ad Acacias 38 in quanto non si è mai assistito ad un amore speciale di questo tipo. I prossimi appuntamenti metteranno sempre di più in luce il loro rapporto e quello che potrà essere il loro futuro insieme. C’è chi, però, sui social network immagina che questo loro amore primordiale possa però non avere lunga vita.

Una Vita e la perfidia di Genoveva

Le vicende di Maite e Camino interessano tantissimo i telespettatori di Una Vita che si lasciano andare a storie di passione che vanno a contrastarsi con i tentativi di imbrogli vari messi in atto dalla perfida Genoveva Salmeron.

Proprio quest’ultima, in tempi non sospetti, sarà fautrice della morte dell’ex istitutrice Ursula e del futuro arresto di Marcia. Il tutto per tenersi buoni Felipe da un lato e Santiago dall’altro. Proprio Ursula, nella scorsa puntata, è stata tra le protagoniste assolute. La donna, infatti, si è recata in carcere da Andrade anche per rivelargli tutta la verità su Genoveva e sul bambino che porta in grembo. Sarà questo l’elemento definitivo che indurrà la Salmeron a sbarazzarsi definitivamente dell’ex istitutrice di Acacias 38.