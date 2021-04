Un Posto al Sole, anticipazioni venerdì 9 aprile: la rinascita di Vittorio

La soap campana Un Posto al Sole continua a registrare ottimi successi in termini di ascolti e grandi apprezzamenti da parte dei fan sui social network. Le ultime vicende legate soprattutto in modo particolare ad Alberto Palladini e a Clara Curcio hanno fatto sì che la suspense diventasse sempre più acuta. Nel prossimo appuntamento di venerdì 9 aprile, però, ci sarà anche ampio spazio per altri protagonisti come Vittorio figlio di Guido Del Bue. Scopriamo tutto ciò che accadrà a Palazzo Palladini e ai vari protagonisti delle vicende più tormentate.

Una situazione ingarbugliata

Nella puntata di venerdì 9 aprile ad Un Posto al Sole assisteremo ad una Clara assolutamente determinata nel trovare una soluzione legale insieme ormai al suo avvocato Niko Poggi. La donna, non più tranquilla a causa del suo compagno Alberto Palladini, vorrebbe fare in modo di tutelarsi sempre di più anche per il bene del figlio Federico. Come se non bastasse, nella vicenda si intensifica sempre di più anche la personalità di Patrizio ancor più legato alla donna e sempre più lontano da Rossella dopo le ultime vicende accadute. Ciò ha letteralmente mandato nello sconforto più totale il padre, Raffaele, che sperava vivamente in un ritorno di fiamma con la figlia di Michele e Silvia.

Il sodalizio tra Franco e Roberto

Sebbene le puntate di Un Posto al Sole stiano regalando grandi colpi di scena soprattutto per la presa di posizione di Clara Curcio nei confronti del suo ormai ex compagno Alberto Palladini, nella puntata di venerdì 9 aprile scopriremo anche un Franco Boschi in difficoltà. Infatti, l’uomo dopo essere stato ingaggiato da Roberto Ferri per monitorare la situazione ai cantieri, non nasconde alcune perplessità nel non riuscire a scovare il sabotatore. Il marito di Angela, così come riscontrato dall’ultimo appuntamento trasmesso giovedì 8 aprile, è stato colpito alla testa proprio dal sabotatore. Proprio nel mentre, sua moglie, prova a telefonarlo. Purtroppo, Franco, privo di sensi non riuscirà a rispondere e far pervenire il malessere del momento.

In realtà, però, le nuove vicende della soap metteranno anche in evidenza Vittorio che dopo la partenza di Alex ha mostrato un po’ di insofferenza. Al fine di risollevare il suo morale, però, farà il suo corso anche la cara Mariella che saprà come fargli tornare nuovamente il sorriso.

Un Posto al Sole e la sorpresa per Vittorio

Nonostante rispetto all’inizio sia molto cresciuto, Vittorio Del Bue nella nuova puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda venerdì 9 aprile su Rai 3 dimostrerà di compiere un percorso molto importante e soprattutto di rinascita personale.

Infatti, da quello che sembrerà essere un evento spiacevole e molto duro, riuscirà a rialzarsi più forte di prima ricevendo una piacevole sorpresa del tutto inaspettata che cambierà notevolmente il suo umore.