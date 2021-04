Un Posto al Sole, anticipazioni 8 aprile: il duro confronto tra Alberto e Patrizio

La soap campana Un Posto al Sole continua a riscuotere grande successo anche e soprattutto in merito alle vicende che riguardano Alberto Palladini e Clara Curcio. I due genitori di Federico, infatti, nelle ultime puntate hanno affrontato delle discussioni parecchio veementi. Il tutto sarebbe sorto in merito alla richiesta d’aiuto che Clara avrebbe porto nei confronti di Giulia e della sua associazione in difesa delle donne. Scopriamo tutto ciò che accadrà nella puntata di giovedì 8 aprile.

La resa dei conti

Le nuove puntate di Un Posto al Sole stanno regalando grandi colpi di scena soprattutto tre protagonisti più amati della soap campana. Infatti, così come è noto a tutti, Alberto Palladini non riesce più ad essere così abile nel gestire tensioni e stress. Il suo rapporto fianco a fianco con la tua datrice di lavoro Barbara Filangieri ha messo sempre di più e repentaglio la sua storia con Clara Curcio. Quest’ultima, dopo l’avvicinamento di Patrizio e le continue mancanze di rispetto da parte del suo compagno ha deciso di prendere una decisione molto serrata ed anche inaspettata. Purtroppo, però, Alberto preso da un attacco di ira ha portato via Federico lasciando Clara nella disperazione più totale.

La vicinanza di Barbara

Alberto Palladini è sicuramente stato al centro di queste nuove puntate di Un Posto al Sole. Nell’episodio di giovedì 8 aprile, il compagno di Clara dimostrerà sempre di più di non riuscire a tenere a bada alle continue pressioni di Barbara Filangieri . Come se non bastasse, la disperazione della mamma di Federico si riversa sempre di più su Giulia e su Patrizio.

Quest’ultimo, in rotta di collisione definitiva con Rossella, sembrerebbe volersi vendicare di Alberto e del pugno che ha ricevuto al Caffè Vulcano. In puntata, quindi vedremo un faccia a faccia davvero molto duro tra i due uomini così vicini a Clara. Patrizio, dal canto suo, anche su consiglio di suo padre, avrebbe tergiversato sul fatto di denunciarlo. I gesti estremi di Alberto, però, hanno indotto Clara a rivolgersi anche alle abilità legali di Niko e della sua capacità di destreggiarsi in vicende piuttosto tortuose.

Il rapporto tra Michele e Silvia ad Un Posto al Sole

La puntata di giovedì 8 aprile di Un Posto al Sole non avrà solo Alberto Palladini, Clara Curcio e Patrizio tra i protagonisti assoluti. Infatti, finalmente i fan avranno l’opportunità di assistere ad un vero e proprio incontro ravvicinato tra Michele e Silvia.

I due, dopo un passato abbastanza burrascoso, si sono riavvicinati e sembrerebbe non solo per il bene di Rossella. Infatti, si scoprirà che in realtà il sentimento è ancora molto forte e sarà proprio ciò a tenerli uniti più che mai. Non resterà che attendere le nuove puntate su Rai Tre per scoprire tutte le novità dei protagonisti di Palazzo Palladini.