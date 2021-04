“Ancora sotto ai ferri, sono in ansia”, ore di preoccupazione per Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, uno dei personaggi più chiacchierati degli ultimi mesi, ha condiviso con i propri followers un momento non facile della propria vita privata.

Elisabetta Gregoraci è uno dei volti più discussi degli ultimi mesi. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, la showgirl è stata al centro dei gossip tanto per gli incontri con l’ex marito Flavio Briatore che per il rapporto con l’ex coinquilino e caro amico Pierpaolo Pretelli.

L’operazione di Diva

Elisabetta oltre ad essere molto presente sul piccolo schermo è anche molto attiva sui social networks, in particolare su Instagram dove conta 1,8 milioni di followers. Sulla piattaforma l’ex gieffina è molto attiva e ama condividere alcuni momenti della propria vita con i suoi fans. Come spesso accade con personalità molto seguite anche gli animali domestici diventano parte integrante del racconto social. Questo è il caso della Gregoraci e della sua cagnolina Diva. La showgirl è molto affezionata all’animale e recentemente ha raccontato il brutto periodo che sta passando. Infatti la povera Diva non è stata molto bene e ha avuto la necessità di sottoporsi a un’operazione molto delicata.

La preoccupazione di Elisabetta

Nelle stories del suo profilo Elisabetta ha raccontato che la cagnolina si sarebbe dovuta sottoporre a una serie di analisi e che per questo motivo l’operazione sarebbe iniziata con del ritardo. La showgirl ha affermato: ” […] sono molto agitata e ancora in ansia” per poi aggiungere: ” Speriamo che vada tutto bene incrociamo le dita, e vi mando un bacione grande”.

L’esito dell’operazione

Ovviamente appena possibile Elisabetta ha aggiornato i propri followers sullo stato di salute di Diva. In particolare ha pubblicato una stories in cui ha comunicato la buona riuscita dell’operazione e che la cagnolina sarebbe dovuta rimanere in ospedale per un’altra notte in modo da poter essere tenuta sotto osservazione. Inoltre la donna ha anche ringraziato i propri fans per il supporto ricevuto nelle ore di ansia e attesa, si è detta molto felice di poter finalmente rivedere Diva.