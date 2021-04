Denise Pipitone, il legale della famiglia: “Siamo stati trascinati in un circo mediatico”

Nelle ultime settimane si è tornati a parlare del caso di Denise Pipitone, bambina scomparsa nel 2004 all’età di 4 anni e mai più ritrovata.

A far tornare il caso al centro della cronaca è stata una trasmissione russa con ospite Olesya Rostova, giovane ragazza rapita da nomadi nel 2004 che non trova la propria famiglia, motivo per cui ha deciso di rivolgersi alla tv. Ciò che connette i due casi è il fatto che la giovane donna ha la stessa età che avrebbe avuto oggi Denise e in più sembra esserci una gran somiglianza con Piera Maggio, madre della piccola Pipitone.

Il caso Denise Pipitone

Ovviamente questa notizia ha risollevato un gran polverone intorno al caso e ha dato nuova speranza ai genitori di Denise, nonostante non ci sia alcuna certezza e ci sia il rischio di lasciarsi suggestionare. In pochi giorni Piera e Pietro Pulizzi, padre biologico di Denise, si sono trovati al centro dell’attenzione mediatica oltre che in attesa di un riscontro dal test del DNA.

Le informazioni della trasmissione russa

Ad essere pienamente coinvolta in questa situazione anche la trasmissione russa che a tratti sembrerebbe più interessata agli ascolti piuttosto che alla risoluzione del caso. A dimostrarlo anche un recente post pubblicato dal conduttore del talk show in cui ha scritto: “Quale sarà il vero nome di Olesya: Angela, Lidia o Denise?” facendo intendere di conoscere il nome della ragazza e volendo suscitare la curiosità dei suoi followers anche attraverso il suo profilo. L’avvocato Giacomo Frazzitta, legale della madre di Denise, ha affermato: “Siamo stati trascinati in un circo mediatico”, poiché sembra che la tv russa abbia rifiutato di inviare i risultati del test del DNA alla famiglia della bambina affermando che li avrebbe rivelati in diretta. Inoltre la rete televisiva avrebbe anche richiesto un intervento da parte della madre di Denise che Frazzitta, parlando a nome di Piera Maggio, ha prontamente rifiutato affermando che non sono disposti a sottoporsi a un ricatto mediatico e che se i risultati non saranno condivisi prima della trasmissione non ci sarà alcun collegamento televisivo.

LEGGI ANCHE-–>Caso Denise Pipitone, l’avvocato di Piera Maggio:«Abbiamo il risultato del test di Olesya»

La mail del legale di Olesya

La situazione sembra essersi finalmente sbloccata nella giornata del 6 aprile. Infatti l’avvocato Frazzitta ha affermato di aver ricevuto una mail dal legale di Olesya Rostova in cui sarebbe confermata la volontà di cooperare e di fornire i risultati del test prima della trasmissione. Dato questo risvolto, l’avvocato della famiglia di Denise, ha affermato che parteciperanno alla registrazione del programma russo e che appena possibile invieranno i risultati alla Procura di Marsala che si sta occupando del caso.