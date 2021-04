Anticipazioni Una Vita, Ursula muore e Marcia viene arrestata

La soap spagnola Una Vita continua ad appassionare tantissimi telespettatori soprattutto con le prossime anticipazioni. Infatti, così come è ben noto a tutti, le vicende di Camino e Maite sembrerebbero essere soprattutto di interesse pubblico. I fan, però, non hanno solo modo di assistere a queste avvicinamenti inaspettati. Infatti, così com’è ben noto a tutti, anche le rivelazioni di Genoveva serviranno ad alimentare sempre di più una situazione abbastanza controversa. Scopriamo subito quello che accadrà nelle prossime puntate con la morte di Ursula e l’arresto di Marcia.

Intrecci pericolosi

Nei prossimi episodi di Una Vita, così come previsto dalle anticipazioni, oltre a consolidare sempre di più la sua finta verità, Genoveva sarà tra le protagoniste assolute. Dopo aver rivelato a Felipe di essere in dolce attesa ha indotto l’uomo a parlarne con il suo caro amico Liberto. Nonostante il cuore dell’avvocato sia estremamente legato a Marcia, l’uomo su consiglio dell’amico deciderà di voler chiedere la mano alla donna per evitare uno scandalo ad Acacias 38. Per tale motivo, quindi, i protagonisti della soap saranno al centro divari dissidi e soprattutto di intrecci a dir poco pericolosi. Proprio per tale motivo, la perfida Genoveva si libererà prima di Ursula e poi di Marcia.

La morte di Ursula

I protagonisti della soap spagnola Una Vita nelle prossime puntate regaleranno ulteriori colpi di scena come preannunciato dalle anticipazioni. Purtroppo, quindi, per arrivare sempre di più al suo scopo, Genoveva farà in modo che Felipe le chiederà la mano per il figlio che porta in grembo. Come se non bastasse, però, la verità che è nota anche ad Ursula è che il bimbo è realmente di Santiago. Proprio Ursula nella puntata di domani si recherà in carcere da Andrade.

I prossimi episodi porteranno anche alla luce quindi la morte di Ursula per mano della perfida Genoveva per avere il terreno completamente libero da ogni vincolo in quanto si occuperà anche dell’arresto di Marcia. La morte dell’ex educatrice recherà una spiacevole sorpresa nei protagonisti di Acacias 38.

Le anticipazioni di Una Vita e il bacio tra Camino e Maite

In realtà le nuove puntate di Una Vita, così come già preannunciato dalle anticipazioni, non regaleranno solo emozioni negative come la morte di Ursula e l’arresto di Marcia, oltre le continue menzogne di Genoveva. Infatti, come se non bastasse, quando si scopriranno i disegni della pittrice Camino, ancor di più ciò che desterà tanto stupore tra i fan è il fatidico bacio che ci sarà proprio tra la donna e Maite.

La storia che si innescherà tra le due sarà davvero un momento positivo ed idilliaco ad Acacias 38 soprattutto in un periodo così pregno di morte e ancor di più imbrogli e arresti inaspettati voluti da Genoveva.