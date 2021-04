Che Dio Ci Aiuti, ricordate Margherita? Ecco oggi Miriam Dalmazio

Il suo volto è ritornato sul piccolo schermo e se per alcuni risulta relativamente “nuovo” per altri non è che una piacevolissima sorpresa. Da Che Dio ci Aiuti, Miriam Dalmazio è tornata a far sognare i fan. Eccola oggi

La storia di Margherita in Che Dio Ci Aiuti

Miriam Dalmazio è rimasta nel cuore dei telespettatori di Che Dio ci Aiuti, dove l’attrice siciliana ha interpretato fino al 2017 il ruolo di Margherita. Il suo personaggio, una giovane donna laureata in medicina, pronta per la specialistica, ha conquistato fin da subito il pubblico della fortunata serie di Rai 1, che vede protagonista suor Angela, l’ammiratissima Elena Sofia Ricci.

Margherita era arrivata al convento carica di sogni da realizzare, uno fra tutti quello di diventare medico legale, andando contro al desiderio dei genitori che invece la volevano vedere brillare nella carriera da pediatra. Il suo sogno tuttavia sfumerà a causa di varie vicissitudini che la terranno impegnata per ben 3 stagioni.

La storia di Margherita infatti è stata caratterizzata da momenti difficili, soprattutto quelli che riguardano Emilio, che la giovane conosce in ospedale. Con Emilio infatti, in attesa di un trapianto di cuore, deciderà di convolare a nozze nel più breve tempo possibile, ma il destino del loro amore è già segnato. L’uomo purtroppo morirà proprio il giorno della nascita della loro bambina.

Margherita lascerà però la serie Tv al fianco di un altro uomo, Carlo, conosciuto successivamente sul posto di lavoro e del quale si innamorerà perdutamente.

Miriam Dalmazio oggi in Leonardo

Miriam Dalmazio dunque non è più apparsa in Che Dio ci Aiuti, ma il suo personaggio è rimasto nel cuore dei fan. La carriera dell’attrice, cominciata per caso, è proseguita nel mondo del Cinema arrivando a lavorare al fianco di Checco Zalone nel film Sole a catinelle.

Tuttavia chi sta seguendo la serie TV Leonardo sa bene che Miriam Dalmazio è tornata sul piccolo schermo. E’ proprio lei infatti la Beatrice D’Este della fiction, chiamata a rappresentare uno dei ritratti più celebri del grande artista italiano. Nella nuova serie di Rai 1, Miriam Dalmazio, sta dimostrando un talento tutto italiano che sicuramente le darà la giusta visibilità per sfondare anche all’estero.

Vita privata dell’attrice

Della vita privata di Miriam Dalmazio non si sa molto essendo lei molto riservata. Sappiamo che da qualche anno è impegnata sentimentalmente con Paolo, che possiede un Hotel in Indonesia, e dal quale ha avuto Ian, il suo bambino che ogni tanto mostra sul suo account Instagram seguito da 55,6mila follower.

La bacheca social dell’attrice infatti è tappezzata di foto che la ritraggono alle prese sul set o durante alcuni momenti della sua giornata dove in entrambi i casi si nota la sua formidabile bellezza.