Uomini e Donne, racconto hot in studio: Maria De Filippi interrompe tutto

Momento di imbarazzo nell’ultima puntata di Uomini e Donne, quando Maria De Filippi si è vista costretta ad intervenire per interrompere il racconto hot di Armando Incarnato.

Protagonista della seconda parte dell’appuntamento di ieri, 6 aprile, di Uomini e Donne è stato il cavaliere napoletano. Armando Incarnato si è accomodato al centro dello studio insieme ad Angela, new entry tra le dame. La donna, che aveva già avuto modo di frequentare Biagio e Luca, ha deciso di approfondire la conoscenza con Incarnato, rimasto abbagliato dalla sua fisicità e dal cambio look.

“Mosso da un’attrazione fisica nei confronti di Angela”, Armando ha invitato la signora a trascorrere insieme la serata precedente le registrazioni di Uomini e Donne. “Tra noi è scoppiata la passione e l’attrazione fisica”, ha raccontato lui tra lo stupore generale e la curiosità di Gianni Sperti.

Armando Incarnato racconta la serata con Angela

Le dichiarazioni di Armando, quindi, hanno lasciato intendere che tra lui e Angela ci fosse stato un vero e proprio rapporto e i racconti della serata insieme hanno iniziato a prendere una piega hot.

Ad intervenire a gamba tesa nel corso del confronto è stato Biagio, che ha puntato il dito contro la signora asserendo di essere stato anche lui sedotto nel corso di alcune serate trascorse insieme.

Angela ha negato a gran voce di aver avuto contatti fisici con il cavaliere, mentre Armando lasciava intendere di avere dei dubbi sul tipo di approccio della donna con gli altri uomini.

“Io riconosco da cosa parte il mio rapportarmi a lei – ha spiegato Incarnato facendo riferimento all’attrazione fisica tra loro – . Io le ho chiesto perché nell’incontro con Luca non è andata avanti…”.

“Io mi sono fermato nell’andare avanti perché sai che, vista la situazione venutasi a creare, saremmo potuti andare avanti – ha continuato Armando – . Perché non voglio quello, ma non mi fermo perché ho paura di innamorarmi”.

Armando Incarnato nella bufera: cosa è successo

Vista la situazione venutasi a creare tra Angela e Armando nel corso della serata trascorsa insieme, Maria De Filippi ha preferito che il cavaliere non scendesse nei particolari.

Lui, tuttavia, non ha nascosto di essere attratto fisicamente dalla signora, ma di avere dei forti dubbi sul suo modo di approcciarsi agli uomini.

“La donna che voglio, è una donna che voglio per tutta la vita e non me ne potete fare una colpa – ha sbottato Incarnato – . Al mio fianco mi metto chi dico io e questo non significa che tu sei sbagliata!”.

Le parole di Armando sono apparse abbastanza chiare e riferite, ancora una volta, alla passionalità di Angela nel suo rapportarsi con gli uomini.

Davanti a queste dichiarazioni, però, la signora si è alzata ed è andata via, mentre Gianni Sperti è intervenuto in sua difesa accusando Incarnato di non essere in grado di parlare con le donne senza usare toni volgari e denigratori.