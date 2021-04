Pillole di gossip: Allegri lascia Ambra così, Gianni si dichiara a Ida, Rosalinda cambia look

Tre sono le pillole di gossip che oggi andranno a soddisfare la nostra curiosità: in che modo Allegri ha lasciato Ambra? Chi è il personaggio televisivo che ha fatto una bellissima dichiarazione alla ex dama Ida Platano? Volete vedere il nuovo look della ex gieffina Rosalinda?

Oggi la curiosità coinvolge tre volti noti del mondo dello spettacolo. In primis, la vicenda amorosa di Ambra Angiolini che, dopo la lunga relazione con il cantante Francesco Renga, sembrava aver trovato la felicità nelle braccia dell’allenatore Massimiliano Allegri. A quanto pare, però, c’è un nuvolone scuro di crisi che si sta avvicinando alla loro storia d’amore. Quali sono i motivi di questa possibile crisi all’orizzonte?

L’altra curiosità interessa la bellissima e sensuale Ida Platano che è arrivata nello studio di Maria De Filippi, in veste di dama per il Trono Over, con la voglia di trovare l’amore di qualche cavaliere. Immediatamente Ida ha catturato, con la sua bellezza magnetica, l’attenzione del pubblico che, ancora oggi nonostante la sua esperienza a Uomini e Donne si sia conclusa, le chiede di tornare. A quanto pare, la Platano ha conquistato anche un noto vip che le ha fatto una dedica molto bella.

Ultima curiosità della giornata, è quella che vede come protagonista Adua Del Vesco, o Rosalinda Cannavò. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, nella passata edizione, è stata una dei pilastri del reality di Alfonso Signorini, al centro dell’attenzione di varie trame e colpi di scena. Il suo reality l’ha vista lo stesso vincitrice d’amore, visto che è uscita dalla Casa di Cinecittà mano nella mano con Andrea Zenga. Ha cambiato vita, Rosalinda e anche look: siete curiosi di vedere com’è ora?

Allegri lascia Ambra: perché?

L’allenatore Massimiliano Allegri lascia la sua compagna Ambra? In realtà non è una separazione sentimentale ma un allontanamento dovuto al lavoro, per cui sono cause di forza maggiore.

Secondo i rumors, l’allenatore della Juventus è stato chiamato fuori dall’Italia e dovrebbe trasferirsi in Inghilterra. Il settimanale Vero lo ha paparazzato mentre è in giro, da solo, per le strade di Milano,intento a fare shopping mentre la sua compagna Ambra è a casa a Brescia.

Se la notizia del lavoro in Inghilterra venisse confermata, questa distanza potrebbe portare una crisi sentimentale tra Massimiliano Allegri ed Ambra Angiolini?

Chi ha fatto una dichiarazione ad Ida Platano?

C’è un personaggio televisivo che subisce il fascino della ex dama Ida Platano e non se ne nasconde, anzi decide di palesarlo apertamente. A dichiararsi è proprio l’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti che non ha mai fatto mistero dell’interesse e della stima che ha provato per la parrucchiera.

Così, di fronte a chi chiede a Sperti il motivo per cui mette dei like alle foto di Ida, lui risponde con estrema sincerità: “Le metto dei like, è risaputo che provo amore per lei”.

Rosalinda Cannavò cambia look

L’esperienza del Grande Fratello Vip ha stravolto la vita della giovane attrice siciliana, entrata nella Casa di Cinecittà con il nome d’arte, Adua Del Vesco e uscita con la sua vera identità, di Rosalinda Cannavò.

Il reality di canale 5 le è servito anche per ritrovare un nuovo amore, nelle braccia del suo coinquilino Andrea Zenga, e chiudere definitivamente la lunga storia con il suo ex, fuori dalla Casa.

Adesso Rosalinda cambia anche la sua immagine e sul suo profilo Instagram pubblica un video con la nuova acconciatura e il nuovo colore, che le danno un aria più armoniosa e più vaporosa, con una piega morbida e ondeggiante. Per la Cannavò pioggia di apprezzamenti e approvazioni.