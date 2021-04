Elisabetta Canalis e Clooney, cosa c’è dietro l’addio di lui: “Voi non la conoscete, lei è…”

Rappresentano ancora la favola d’amore che tante ragazze vorrebbero vivere, ma Elisabetta Canalis e George Clooney non stanno più insieme da un pò. Eppure molti fan continuano a chiedersi il perchè della loro rottura. La presunta risposta è stata data da una fonte molto vicina al bell’attore hollywoodiano. Ecco i dettagli:

La favola d’amore tra le più belle di Hollywood

Elisabetta Canalis e George Clooney si sono innamorati nel 2009, anno in cui hanno iniziato la loro storia d’amore, mandando in tilt i rotocalchi di cronaca rosa. Bellissimi e sorridenti hanno incominciato a primeggiare su tutte le copertine patinate internazionali facendo sognare milioni di fan. La sensualissima italiana, ex velina di Striscia la Notizia era riuscita a conquistare il cuore di colui che fino a quel momento era definito “lo scapolo d’oro”.

Tra tanti luccichii e pose per i fotografi, che li seguivano giorno e notte, qualcuno ha persino incominciato ad insinuare che quella che sembrava una romantica storia d’amore, era semplicemente una strategia di marketing, cosa che fu smentita con i fatti. Elisabetta e George si sono amati sul serio, anche se sono stati insieme fino al 2011, facendo crollare inesorabilmente il sogno di tutti coloro che li sostenevano e credevano in loro.

George Clooney e l’Italia

Fu proprio un comunicato diffuso a Londra da George Clooney a mettere il punto. L’attore che si trovava nella capitale britannica per un nuovo film, decise di informare tutti di essere ritornato single: “Non stiamo più insieme. È molto difficile e molto personale, per questo speriamo che venga rispettata la nostra privacy”. Fece sapere la star di Ocean’s Eleven.

L’ultima apparizione insieme è stata sui red carpet dei Golden Globe e da quel momento il gossip non ha mai smesso di parlare di loro. Ancora oggi l’ex coppia George Clooney ed Elisabetta Canalis attrae il pubblico e ancora oggi, c’è tanta curiosità sui motivi che li hanno definitivamente separati. Nonostante ciò, Clooney rimane sempre legato all’Italia, come dimostra la sua maestosa villa sul Lago di Como, meta dei suoi ritagli di tempo libero.

Perchè si è separato da Elisabetta Canalis

George Clooney da quando si è separato da Elisabetta Canalis, ha rilasciato svariate interviste raccontando anche qualche indiscrezione in più sulla sua love story con la showgirl sarda. L’attore ha sempre speso bellissime parole per Elisabetta, sottolineando quanto la sua vicinanza lo rendesse felice: : “Non la conoscete, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”.

Tuttavia una fonte vicina all’attore avrebbe dichiarato ai giornali che George non avrebbe gradito una certa insistenza della Canalis, nel mettersi in mostra e nella ricerca del successo: “Durante le vacanze, lei trascorreva tutto il tempo nella sua camera, pavoneggiandosi nel suo bikini e andando in spiaggia a passeggiare per essere ripresa dai fotografi. Era ossessionata dall’attenzione che riceveva, George ha perso interesse quando lei gli ha mostrato come era veramente”. Ha asserito questa persona. Queste affermazioni che non sono mai state confermate, vanno a scontrarsi con il bellissimo rapporto che gli ex fidanzati hanno mantenuto nel tempo.

Entrambi infatti, nonostante abbiano costruito meravigliose famiglie con partner diversi, hanno dichiarato di avere splendidi ricordi di quella loro felice e intensa storia d’amore.