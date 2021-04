La dura vita dei reali! Gli impegni dei duchi di Cambridge sono troppi e oberanti. La duchessa in particolare sarebbe stanca ma il marito ha già in mente la soluzione…

2020, annus horribilis per la Royal Family: scandalo Andrea, Megxit, Covid

Il 2020, lo hanno già detto in molti, è stato un vero e proprio annus horribilis per la famiglia reale britannica. Agli strascichi dello scandalo sessuale che ha coinvolto il principe Andrea si è aggiunta la Megxit, l’uscita di scena del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle che hanno fatto un passo indietro da “senior royals” della famiglia reale per dedicarsi a progetti autonomi. Proprio quando Harry e Meghan hanno lasciato la Gran Bretagna, lo scoppio del Covid ha aggiunto ulteriore preoccupazione. La regina, il principe Carlo e il principe William hanno trascorso la quarantena lontani, rispettivamente a Windsor, Balmoral e Anmer Hall e sia il figlio della sovrana che il nipote sono stati contagiati dal Coronavirus.

I duchi di Cambridge, oberati di impegni istituzionali

Poiché tutti gli impegni istituzionali sono stati portati avanti a distanza, in remoto, i duchi di Cambridge sono riusciti comunque a portare avanti tutti gli incarichi, in particolare Kate Middleton che è stata particolarmente attiva. Nel corso di questi mesi, alla fine dell’isolamento, il principe William e la moglie hanno comunque affrontato diversi impegni “di persona” ma questi sono andati aumentando sempre più. Questo perché il principe Carlo ha “ereditato” gli impegni della sovrana e parte dei suoi sono passati al figlio maggiore. E gli impegni previsti per i duchi del Sussex? Anche quelli affidati dai Cambridge…

Harry e William divisi da una voragine sempre più profonda

La recente intervista di Harry e Meghan con Oprah Winfrey ha reso ancor più profonda la voragine che già li divideva dal resto della famiglia e in particolare da William e Kate e anche se è previsto che i due fratelli seppelliscano momentaneamente l’ascia di guerra per inaugurare una statua in onore della madre Lady Diana la prossima estate, il ritorno dei Sussex nel Regno Unito al servizio della corona è quanto meno improbabile e dunque saranno proprio i duchi di Cambridge ad assumere sulle loro spalle la maggior parte degli impegni istituzionali, che andranno ad aumentare ulteriormente quando William diventerà principe di Galles, una volta che il padre Carlo sarà re.

William cerca l’aiuto della cugina Zara Phillips

A chi rivolgersi in modo che il carico non diventi insopportabile? William ha chiesto aiuto a un membro amatissimo della famiglia reale, tra l’altro molto amica di Kate: la cugina Zara Phillips. Zara è la figlia minore della principessa Anna e si è sposata lo stesso anno di Kate e William, con l’ex campione del mondo di rubgy Mike Tindall da cui ha appena avuto il terzo figlio, Lucas Phillip. A rivelare le intenzioni di William alla rivista New Idea è stato un insider di Buckingham Palace cha ha spiegato: “William è perfettamente consapevole che suo padre ha tre fratelli – beh, due ora che il Principe Andrea è stato dimesso – per sostenere il carico di impegni pubblici”. Ma sa anche che “quando sarà Principe del Galles, non potrà più contare su Harry. Perciò, nel frattempo, sta facendo del suo meglio per convincere Zara Tindall ad aiutarlo”. Riuscirà nel suo intento?