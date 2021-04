La regina Elisabetta perdona Harry e Meghan ma fa uno “sgarbo” a Kate

La sovrana si conferma una nonna dal cuore d’oro non serbando rancore ai nipoti Sussex transfughi ma scendendo a più miti consigli.

L’intervista che il principe Harry e Meghan Markle hanno rilasciato a Oprah Winfrey ha rischiato di far tremare la monarchia britannica dalle fondamenta. Tra illazioni, sospetti, insinuazioni, le dichiarazioni che più hanno lasciato basiti sono state quelle riguardanti il supposto razzismo di uno o più membri della famiglia reale, preoccupato di quanto scuro potesse essere il piccolo Archie una volta venuto al mondo. Harry ha però chiarito che non si trattò né della nonna né del nonno, il principe consorte Filippo.

Meghan Markle: “La regina mi ha accolto a braccia aperte”

Nella stessa intervista, la stessa Meghan ha raccontato come la regina l’avesse accolta a braccia aperte lasciando intendere che i problemi non erano tanto con la massima autorità in casa e nel Paese ma piuttosto con altri membri della famiglia. Forse proprio per queste dichiarazioni sembra che la regina Elisabetta, per quanto poco felice dell’intervista e della pubblicità che l’ha circondata, abbia deciso di non essere troppo dura con i duchi del Sussex.

“La regina ha perdonato Harry”, parola di Andrew Morton

Nei giorni successivi all’intervista fonti vicine alla Corona spiegarono come Elisabetta fosse “più triste che arrabbiata“ per le difficoltà e le sensazioni riportate dal nipote e dalla sua consorte, come esplicitato anche nel comunicato uscito il giorno dopo l’intervista. Non è un mistero che Harry sia il nipote preferito della regina e dunque le stessa avrebbe deciso di perdonare l’imbarazzo causato dalle sue parole. “La sovrana ha una pazienza infinita quando si tratta di Harry”, ha spiegato Andrew Morton, biografo reale e autore della biografia Diana Her True Story, che raccoglieva le confidenze della principessa triste e che scoperchiò il vaso di Pandora delle difficoltà che la moglie del principe Carlo affrontò a corte.

Perché Kate Middleton non sarà principessa

Se è vero che molti richiedono che per la loro impudenza Harry e Meghan vengano privati del titolo nobiliare loro assegnato al momento del matrimonio, c’è invece chi a un certo titolo non potrà aspirare mai. Si tratta di Kate Middleton, che non sarà mai principessa. La regina ha molta stima della moglie del principe William che a differenza della cognata ha sempre preso con eleganza e serenità il suo ruolo di rappresentanza. Tuttavia molti si domandano perché pur avendo sposato un principe, non tocchi anche a lei il titolo di principessa. Ma le regole della monarchia sono chiare: questo titolo spetta solo a chi è nato nella famiglia reale. Almeno per adesso.

Lady Diana rimane, oggi, l’indimenticata principessa del Galles

Infatti quando il principe Carlo salirà al trono il figlio William diventerà come da tradizione il Principe di Galles e la sua sposa Principessa del Galles, come toccò anche a Lady Diana. È vero che l’attuale consorte del principe di Galles, Camilla, non può fregiarsi del titolo: questo dipende dal fatto che Carlo l’ha sposata in seconde nozze, benché già vedovo di Diana. In ogni caso il ricordo di Lady D era ed è ancora troppo vivo nel cuore dei sudditi britannici, che vedrebbero come un’usurpazione il fatto di vederlo assegnato a Camilla. Lei infatti era amante di Carlo quando era ancora sposato con Diana e da molti viene ancora additata come la causa principale della sua infelicità.