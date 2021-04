Scopriamo quali programmi hanno conquistato i telespettatori nella serata di venerdì 26 marzo.

La fascia serale di venerdì ha visto le reti televisive trasmettere alcuni dei programmi di punta di questa stagione. Ecco gli ascolti.

Serena Rossi batte Bonolis

Nonostante la prima puntata non avesse convinto, Canzone Segreta, programma condotto da Serena Rossi, ha conquistato il primo posto con 3.977.000 spettatori pari al 17.4% di share. Anche nella serata di venerdì nello show sono stati presenti grandi nomi tra cui: Raoul Bova, Francesca Fialdini, Claudia Gerini, Paola Perego, Amanda Lear e Gigi D’Alessio ospite a sorpresa della puntata. A fare concorrenza a Rai 1, troviamo Canale 5 che ha trasmesso Ciao Darwin, show di successo con la conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che ha intrattenuto 2.719.000 spettatori con uno share del 14.4%.

Gli ascolti di Rete 4, Rai 2 e Italia 1

A seguire le due reti principali troviamo Rete 4 che con Quarto Grado, show di approfondimento su alcuni dei casi di cronaca del nostro paese condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, ha intrattenuto 1.465.000 spettatori corrispondenti al 7.5% di share. Subito dopo si piazza Rai 2 con The Good Doctor, serie tv con Freddie Highmore e Antonia Thomas, seguita da 1.455.000 spettatori con il 5.3% di share. Torniamo in casa Mediaset con Le Iene Show in onda su Italia 1 che hanno tenuto davanti allo schermo 1.439.000 spettatori pari al 7.9%.

Gli ascolti delle altre reti

Mentre su la7 è stato trasmesso Propaganda Live, programma che racconta l’Italia in chiave ironica con Diego Bianchi e Makkox, che ha conquistato 1.119.000 spettatori con il 6% di share. A seguire con un distacco non indifferente troviamo Rai 3 con Titolo V, talk show di approfondimento politico con Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti, visto da 488.000 spettatori pari al 2.2%. A chiudere la serata di venerdì troviamo Canale Nove che con Fratelli di Crozza ha conquistato il 3.3% di share pari a 854.000 spettatori; mentre Tv8 con T2, secondo capitolo uscito nel 2017 dell’iconico Trainspotting , ha intrattenuto 245.000 spettatori pari all’1% di share.