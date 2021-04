Amici, Aka7even minaccia di lasciare il talent: “Preferisco andarmene a casa…”

Tra i protagonisti assoluti del serale di Amici di Maria De Filippi è giusto parlare anche del cantante napoletano Aka7even, all’anagrafe il cantautore è meglio noto come Luca Marzano. Nonostante nel pomeridiano del programma di Canale 5 fosse considerato tra i più bravi e talentuosi della scuola, la fase finale del programma sembrerebbe averlo mandato letteralmente in tilt. Attualmente fa parte della squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, sua prof che lo ha voluto fortemente all’inizio del programma, insieme a Samuele e a Giulia. Scopriamo subito i motivi della crisi di qualche ora fa.

Il lungo sfogo

Dopo la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi il cantante Aka7even si è sfogato con Samuele e con altri compagni all’interno della casetta. Luca Marzano, stufo di perdere tutte le sfide e di essere continuamente ripreso dai giudici in trasmissione, è arrivato a delle conclusioni che sembrerebbero portarlo lontano dal programma di Canale 5. La sua delusione e la sua amarezza derivano anche da sconfitte che continuano ad esserci inesorabilmente. Il ragazzo ha confermato che riesce a salvarsi nelle sfide solo ed esclusivamente grazie ai suoi ballerini che portano a casa i punti necessari.

Le insicurezze del cantante

Il cantante Aka7even è uno dei protagonisti assoluti di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo che con alcuni suoi brani inediti come Mi manchi e Yellow ha conquistato il cuore di tantissimi fan, ha palesato le sue perplessità nel continuare il suo percorso nel talent di Canale 5. Infatti, parlando con Samuele Barbetta della sua squadra, ha detto le seguenti parole: “Preferisco andare via se devo continuare a perdere e a farmi umiliare”. Il motivo del suo sfogo sarebbe anche da ricondurre alle sue sfide del sabato sera che quasi costantemente sembrerebbero avere un esito negativo e soprattutto a favore di avversari come Sangiovanni.

Luca è reduce anche da una settimana in cui ha avuto un duro battibecco con la sua insegnante Anna Pettinelli che non è andata giù leggera nei suoi confronti. In questo periodo Luca non può nemmeno contare al 100% sulla sua fidanzata Martina che è molto triste ed amareggiata per l’eliminazione del suo grandissimo amico nonché ballerino della scuola Tommaso Stanzani.

Amici e la crisi di Aka

Se Aka7even ha avuto una reazione simile dopo la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi è da ricondurre al fatto che ogni volta che si sfida con cantante avversari, l’esito sembrerebbe essere sempre contro di lui.

I tre giudici Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash nonostante gli abbiano detto a più riprese di apprezzare il suo talento ed il suo stile, lo hanno spronato a fare meglio e ad aprirsi sempre di più. Purtroppo, ad oggi, i risultati positivi in termini di punti sono stati davvero limitatissimi.