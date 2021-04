Amici, qui solo un bimbo: oggi uno degli allievi più amati, lo riconoscete?

Dal talent show dell’edizione di quest’anno di Amici, è uno degli allievi più amati dal pubblico ma nella foto spuntata su Instagram era solo un dolce bimbo. Avete riconosciuto di chi si tratta?

Come sempre, da anni ormai, il talent show di Maria De Filippi regala al pubblico tantissime emozioni, oltre che performance di giovani emergenti di vero talento. Sorrisi, pianti, battibecchi ed emozioni molto intense: così il pubblico di canale 5 segue con passione Amici, ed in particolar modo l’edizione serale.

In tutte le edizioni, così come per questa corrente del 2021, il pubblico si schiera e tifa per il suo ‘talento preferito’, cercando, attraverso il tele voto, di portarlo alla vittoria. A sua volta ogni concorrente cerca di ricambiare la stima e l’affetto del pubblico, preparandosi al meglio.

Il giudizio insindacabile è quello della schiera di giudici professionisti che, tra canto e danza, decidono se l’esperienza nella scuola di Amici per i giovani talenti proseguirà oppure si concluderà.

Intanto, però, i supporter del web continuano a seguire i loro amati anche sui loro profili social.

Il ballerino di Amici qui era solo un bimbo: lo avete riconosciuto?

Sul suo profilo ufficiale di Instagram, compare una foto amarcord che porta i follower del ballerino tanto amato di Amici a fare un tuffo nel passato.

Compare il primo piano di questo dolce bambino che si cimenta nel nuoto: capelli bagnati, tirati indietro, viso pieno di goccioline d’acqua e a spiccare, oltre alla sua aria tenera, degli occhi enormi color azzurro cielo, che fissano l’obiettivo.

Il bimbo in questione è il ballerino Tommaso Stanzani che decide di condividere con i suoi fan un ricordo d’infanzia, mostrando un “piccolo se” e con ironia, aggiunge la didascalia in cui scrive: “Diciamo che sono ancora perso nel mio mondo”.

Proprio nella terza, ed emozionante, puntata del Serale di Amici, andata in onda lo scorso 3 aprile 2021, il giovane e tanto amato ballerino Tommaso Stanziani è stato eliminato.

Dopo l’eliminazione, le parole di Tommaso: “Mi auguro di …”

Purtroppo il giovane Tommaso ha dovuto lasciare la scuola allievi di Amici 2021. Nonostante il suo percorso di crescita incredibile, fortemente voluto dalla più severa delle insegnanti, Alessandra Celentano, Stanziani è stato eliminato.

Tommaso è un campione di pattinaggio e studia danza da soli tre anni ma nonostante tutto la sua rimonta lo ha portato al Serale, convincendo tutti: giuria e pubblico da casa. Nonostante la fine della sua esperienza ad Amici, la professoressa Celentano lo ha spronato a non arrendersi, assicurandogli che per il talento dimostrato, sicuramente continuerà a fare il ballerino.

Dopo l’eliminazione, le prime parole di Tommaso, rilasciate a caldo, sono comunque di ringraziamento verso tutti coloro che hanno creduto in lui: “Sono felice che i professori e i compagni siano riusciti a conoscere il vero me. Sono felice di avere lasciato qualcosa a loro e che loro abbiano lasciato qualcosa a me”.

Ha poi spiegato di essere entrato nella scuola di Amici con l’ansia e la paura di sbagliare ma è stato proprio grazie ai suoi insegnanti che è riuscito a mettere da parte la natura introversa e esprimere la sua energia positiva. Tommaso è comunque felice di aver avuto questa opportunità e rassicura che, fuori dalla scuola, continuerà a studiare danza.

“Mi auguro di capire che percorso vorrò fare” dice Tommaso Stanzani e, poi, rivolgendosi ai suoi compagni, dice: “Mi raccomando, aiutatevi a vicenda”.