Uno giovanissimo, l’altro piccolissimo: oggi padre e figlio più belli della tv

Nello scatto condiviso sui social, uno è giovanissimo e l’altro è un bimbo affettuoso con il suo papà: oggi, invece, il primo è un attore amatissimo e l’altro uno dei personaggi tv più apprezzati. Di chi stiamo parlando?

Buon sangue, non mente. Ne è la prova Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e di Massimo Ciavarro. Padre e figlio, oggi, sono molto simili e tantissimi tratti del volto di Forum ricordano quelli del papà da giovane. In alcune foto dell’infanzia di Paolo pubblicate sui social si nota la grandissima somiglianza tra i due che, dopo l’esperienza di Ciavarro junior al Grande Fratello Vip, sono diventati inseparabili.

I rapporti tra Paolo e Massimo Ciavarro, come raccontato dal giovane nella casa di Cinecittà, sono sempre stati rappresentati da molti fatti e poche parole. Dopo la separazione dei genitori, infatti, il volto di Forum ha avuto modo di godere poco della presenza della madre e del padre e, nella casa del Gf Vip, ha più volte palesato questa mancanza.

Paolo e Massimo Ciavarro, i rapporti fatti di silenzi

Se nel periodo dell’infanzia, Massimo e Paolo Ciavarro hanno avuto modo di trascorrere molto tempo insieme, nel momento della separazione dei genitori la situazione è radicalmente cambiata.

“La cosa che mi dispiace di più sai qual è? È non avere ricordi di loro insieme”, aveva confidato Paolo al GF Vip esprimendo tutto il rammarico per la rottura tra il padre e la madre quando era solo un bambino.

Nonostante non abbia mai subito la mancanza di uno o dell’altro genitore, all’interno della casa di Canale 5 Ciavarro junior comprese quanto il suo rapporto con il padre Massimo fosse stato fatto di troppi silenzi.

“Con papà è completamente diverso, probabilmente ci sono cose che forse non gli ho mai detto, ma che so che lui sa – aveva raccontato ancora Paolo – . Poi ci sono anche un po’ di domande che ogni tanto mi faccio. Però li amo con tutto il mio cuore, mamma so che mi sta guardando, papà non so e mi chiedo cosa pensi di me”.

Paolo Ciavarro e la delusione inflitta al padre Massimo

Nonostante ad oggi il rapporto tra Massimo e Paolo Ciavarro sia ottimo, complice anche l’esperienza del giovane al Grande Fratello Vip, il figlio di Eleonora Giorgi ha sempre ricordato con amarezza un episodio della sua giovinezza.

Talentuoso sui campi di calcio, Paolo ebbe l’occasione di fare un provino per il Manchester City, ma non sfruttò appieno quella possibilità.

“Non ho avuto la fame di andare e lottare per qualcosa di cui sono appassionato. Avevo talento e non sono riuscito a sfruttarlo”, raccontò lui al GF Vip, ricordando quel momento come un motivo di grande scontro e conflitto con il padre.

“È stato il primo vero contrasto con papà ma io non ero maturo, mi dava contro e non capivo – aveva ricordato il figlio di Massimo Ciavarro – . È stato il primo vero confronto con lui, una cosa che mi porto dentro da sempre”.

Superati i silenzi e i dubbi, ad oggi Paolo e Massimo Ciavarro sono legati da profondo affetto e stima che non dimenticano di palesare sui social.