Leonardo, anticipazioni episodi martedì 6 aprile: Leonardo è in difficoltà

Dopo la messa in onda dei primi 4 episodi di Leonardo, continua l’avventura attraverso la vita dell’artista fiorentino nella serie ideata da Frank Spotnitz e Steve Thompson. Scopriamo alcune anticipazioni delle nuove puntate che saranno trasmesse martedì 6 aprile.

Anche nella serata di martedì saranno trasmessi 2 episodi della serie televisiva, nello specifico il 5 e il 6 in cui si continuerà a scavare nella vita di Leonardo Da Vinci nel tentativo di risolvere l’omicidio di Caterina Da Cremona.

Anticipazioni quinto episodio

Nell’episodio numero 5 arriva una nuova commissione per Leonardo, l’affresco dell’Ultima Cena a Santa Maria Delle Grazie, ma il lavoro dell’artista è compromesso dai tormenti interiori provocati dalla morte della moglie di Ludovico e dalla situazione non tranquilla che si respira in città. L’artista fiorentino decide di affidarsi a Padre Luca Pacioli, il quale lo invita a chiedere aiuto agli amici più cari. Da Vinci segue i saggi consigli del Padre e riesce a portare avanti il proprio lavoro. Nonostante ciò Leonardo dovrà affrontare le conseguenze di alcune sue azioni passate trovandosi davanti a delle situazioni non facili.

Anticipazioni sesto episodio

Nel corso della sesta puntata per Leonardo arrivano nuove offerte di lavoro, tra le altre cose gli viene richiesto di realizzare il ritratto di Lisa Gherardini, opera che poi diventerà la Gioconda. Inoltre il pittore accetta anche un incarico a Imola dove verrà accolto con entusiasmo da Cesare Borgia. Nonostante ciò Niccolò Macchiavelli, ambasciatore fiorentino a Imola, lo metterà in guardia. Queste parole insospettiranno Leonardo che deciderà di chiedere aiuto. Nel frattempo il lavoro procede ma qualcosa non va e l’artista è sempre più in difficoltà ma quando sta per perdere la speranza, il sostegno arriva in maniera del tutto inaspettata.

Gli ascolti delle prime 4 puntate di Leonardo

Attualmente le prime 4 puntate di Leonardo hanno confermato quanto anticipato dalle previsioni sulla serie tv. La fiction con protagonisti Aidan Turner nei panni di Leonardo Da Vinci e Matilda De Angelis nel ruolo di Caterina Da Cremona, ha esordito conquistando 6.950.000 spettatori con il 28,2% di share. Durante la seconda messa in onda Leonardo ha registrato un leggero calo mantenendo comunque degli standard numericamente elevati e registrando 5.859.000 spettatori pari al 23.9% di share.