Leonardo, Aidan Turner conquista tutti | Ecco chi è l’attore irlandese

Chioma ondulata e bruna, sguardo magnetico e fascino da vendere: Aidan Turner continua a far innamorare le donne, ma non solo. Nei panni di Leonardo Da Vinci, nella serie televisiva ideata da Frank Spotnitz e Steve Thompson, in onda in questo periodo su Rai 1, ha conquistato il pubblico italiano e la sua popolarità è salita alle stelle. Conosciamolo meglio

Dalla Cornovaglia alla Firenze del Quattrocento

L’abbiamo già visto in TV nel period drama ‘Poldark’ e già allora i cuori delle fan hanno fatto un sussulto. Nei panni del capitano Ross Poldark, Aidan Turner è riuscito a riportare in auge la storia dell’ufficiale britannico che ritorna in Cornovaglia dopo la Guerra d’indipendenza americana, ispirata dalla saga letteraria omonima di Winston Graham

Da martedì 23 marzo 2021 su Rai 1 in prima serata, Aidan è Leonardo Da Vinci, in Leonardo, la serie dedicata al grande scienziato, artista e inventore italiano. L’attore irlandese che lo vediamo al fianco della bravissima attrice Matilda De Angelis ha già fatto centro. La serie infatti ha incassato un boom di ascolti.

Chi è Aidan Turner: ex elettricista

Nato in provincia di Dublino nel 1983, Aidan Turner, come dimostra il suo fisico scultoreo, è un appassionato di sport fin dalla giovane età. Fin da bambino infatti ha praticato diverse discipline come il tennis, il badminton e lo snooker, che è una specialità di biliardo molto diffusa nel Regno Unito.

La sua biografia riporta che dopo il diploma ha iniziato a lavorare con il padre in qualità di apprendista elettricista, prima di trasferirsi nella capitale della Repubblica d’Irlanda, dove ha iniziato un corso di recitazione. E’ stato da questo momento che Aidan ha iniziato la sua carriera di attore, accumulando una serie di interpretazioni all’interno di serie Tv di successo come, oltre a ‘Poldark’, I Tudors, The Clinic, Disperatamente romantici (Desperate Romantics), Being Human e tanti altri.

Sul grande schermo lo abbiamo ammirato inoltre anche in Alarm, regia di Gerard Stembridge (2008), Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato, regia di Peter Jackson (2012), Shadowhunters – Città di ossa, regia di Harald Zwart (2013), Il segreto (The Secret Scripture), regia di Jim Sheridan (2016), L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot, regia di Robert D. Krzykowski (2018), Love Is Blind, regia di Monty Whitebloom e Andy Delaney regia di Monty Whitebloom e Andy Delaney (2019).

La passione segreta e l’amore

Aidan Turner, in una recente intervista ha raccontato che la passione per la recitazione è arrivata all’improvviso, a cui l’attore ha dedicato tutto se stesso. Per pagarsi gli studi, l’attore ha fatto diversi lavoretti come quello di barista in un night club di Dublino. Alla fine ha ottenuto la laurea nel 2004.

E l’amore? Aidan Turner è felicemente fidanzato con l’attrice americana Caitlin Fitzgerald, originaria del Maine e con la quale ha recitato nel film L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot. Ma non tutti sanno che il bravissimo attore ha anche un’altra passione segreta, che ha rivelato al Belfast Telegraph: la danza.

La star infatti ha rivelato di saper ballare, una passione nata da bambino. Chissà se le fan italiane potranno ammirarlo in futuro a Ballando con le Stelle.