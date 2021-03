Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 marzo: Gabriella scopre il segreto di Cosimo

Nell’attesa di un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, scopriamo alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti della fiction in onda nella fascia pomeridiana di Rai 1.

Il Paradiso delle signore è una delle fiction made in Italy di maggiore successo. Ispirata in parte Al Paradiso delle Signore di Emile Zolà, la fiction è ambientata a Milano tra gli anni 50 e 60 e racconta le avventure di giovani donne e uomini che ruotano intorno al negozio di abbigliamento dell’imprenditore Pietro Mori.

La festa di compleanno di Stefania è a rischio

È in arrivo il compleanno di Stefania e per la giovane sarà la prima volta in cui dovrà festeggiare senza zia Ernesta. Per questo motivo Irene, Maria e Anna hanno deciso di organizzarle una festa a sorpresa. I festeggiamenti saranno alla Caffetteria di Salvo e Marcello. I due giovani hanno messo a totale disposizione il loro locale. Nonostante le buone intenzioni delle ragazze, le anticipazioni rivelano che potrebbe esserci qualche intoppo che rischia di mandare a monte tutti i piani. Come gestiranno la situazione? Qualcuno interverrà?

Gabriella scopre il segreto di Cosimo

Dopo l’ennesimo fallimento economico per Cosimo, la situazione si è decisamente complicata. Nonostante ciò il Bergamini preferisce non rivelare la verità a Gabriella, per il timore che la donna rimanga delusa e decida di lasciarlo. La stilista però finisce per scoprire la verità e si trova davanti a un bivio: continuare a stare al fianco di Cosimo nonostante i fallimenti e le bugie, o lasciarlo. Per la neo coppia si tratta di una grande sfida, ma le prime anticipazioni rivelano che i due sono legati da un sentimento forte e autentico, in grado di resistere alle peggiori difficoltà.

Ludovica è in crisi

Anche per Ludovica la situazione economica non è delle più rosee. La contessina è in bancarotta e sta per perdere tutto dallo status, al titolo nobiliare fino alla tanto amata Villa Brancia. Infatti la lussuosa residenza è in vendita e Flavia sembra pienamente convinta della decisione presa. Ludovica è consapevole che ben presto questo suo segreto verrà fuori e le farà perdere l’appoggio di Adelaide. Nel frattempo Marcello si rende conto di quanto la giovane contessa stia soffrendo e corre in suo aiuto. Sembra chiaro che tra i due ci sia del tenero, ma alle loro spalle incombe l’ombra di Roberta. Il Barbieri avrà dimenticato la Pellegrino?