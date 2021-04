Gianni Morandi racconta l’incidente: “Qualcuno mi ha guardato dal cielo”

Dall’ospedale di Cesena Gianni Morandi racconta per la prima volta l’incidente domestico che gli ha riportato gravi ustioni alle mani.

Sono settimane ormai che Gianni Morandi è ricoverato al Bufalini di Cesena. Il 12 marzo, infatti, a causa di un incidente domestico si è ritrovato con gravi ustioni sulle mani e altre parti del corpo. È stato un duro colpo per il cantante che, tuttavia, non ha mai smesso di sorridere e di emanare positività con quell’ottimismo che da sempre lo contraddistingue. Adesso, per la prima volta è pronto a parlare di ciò che è successo e lo fa con il Quotidiano Nazionale.

“Ho salvato la vita”

Gianni Morandi in ospedale dovrà rimanere altri 10 giorni, ma sa benissimo che gli sarebbe potuta andare molto peggio: “Credo che ci sia qualcuno che mi ha guardato dal cielo, ne sono convinto”, afferma. Il periodo trascorso in ospedale lascia spazio, giorno dopo giorno, a una consapevolezza sempre maggiore: se fosse andata diversamente, a quest’ora non sarebbe più qui. È l’artista stesso a rendersene conto: “Col passare dei giorni mi spavento sempre di più. Perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato. Prima di tutto, ho salvato la vita. Perché quando tu cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda”.

Il ricordo dell’incidente

Il ricordo di quei momenti drammatici è nitido nella mente di Gianni Morandi, che racconta nei dettagli l’episodio: “Mi sono attaccato con le mani a un ramo che bruciava pur di saltare fuori”, dice, “La seconda cosa importante è che ho salvato la faccia”. Il cantante ha riportato ustioni sul 15% del corpo, principalmente alle mani, ma anche alle ginocchia, più una bruciatura sulla schiena e un’altra nell’orecchio. Il percorso per tornare a una piena mobilità degli arti sarà lungo, anche quando tornerà a casa: “La mano sinistra, quella che fa gli accordi”, spiega l’artista, “si muove abbastanza bene, direi che è quasi recuperata. La mano destra in questo momento è piuttosto debole, dovrò fare molta fisioterapia, ci vorrà del tempo”.

Le ultime foto

Nonostante la paura di quegli attimi e i danni che ne sono conseguiti, Gianni Morandi continua a sorridere dal letto dell’ospedale di Cesena. Famoso per la sua attività social, anche adesso non smette di tenere aggiornati i suoi fan sul suo stato di salute. Le ultime foto sono quelle che raccontano le festività pasquali che si è ritrovato a trascorrere in maniera diversa da come si sarebbe aspettato. Nella foto del 28 marzo tiene nella mano sinistra una palma e scrive: “Dall’ ospedale “Bufalini” di Cesena, buona domenica delle Palme a tutti… Foto di Yash”. Due giorni fa, invece, ha augurato a tutti buona Pasqua condividendo uno scatto in cui mostra un uovo di cioccolato. Immancabile presenza anche quella della moglie Anna. Anche lei compare sul profilo Instagram di Gianni Morandi e non smette di prendersi cura di lui in quel modo che solo chi ama conosce.

