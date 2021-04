Avanti un altro nella bufera: Bonolis e Laurenti travolti dalle critiche, cosa è successo

Avanti un altro! è uno dei game show più apprezzati del piccolo schermo italiano, ma una delle ultime puntate ha fatto discutere a seguito delle affermazioni di uno dei concorrenti. Scopriamo cosa è successo.

Avanti un altro! è finalmente tornato su Canale 5 dopo la lunga interruzione a causa della pandemia e oltre al classico appuntamento nella fascia pre-serale, è in arrivo anche un’edizione domenicale in prima serata chiamata Avanti un altro pure di sera.

Le polemiche su Avanti un altro!

Una bella novità per il palinsesto di Canale 5 che ha optato per la cancellazione dei Live – Non è la D’Urso, visti i cali registrati negli ascolti. La notizia era stata commentata con entusiasmo dall’agente di Paolo Bonolis, Lucio Presta, il quale si era spinto con le dichiarazioni invitando a prendere la stessa decisione anche per le altre due trasmissioni di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live. L’agente commentando la scelta della rete televisiva aveva parlato di bonifica del trash. Queste dichiarazioni avevano già fatto discutere, ma a seguito di uno dei siparietti comici di Avanti un altro! sono riemerse.

L’affermazione del concorrente

Infatti durante una delle ultime puntate del game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, uno dei concorrenti parlando di sé ha affermato di amare il ballo, il canto e di divertirsi a fare la drag queen con il nome d’arte Reginella. Tutto normale fin qui, se non fosse che il giocatore si sia lasciato andare affermando di fare il ricch**** per hobby, affermazione di cui non si comprende l’intento nonostante sia inserita in un contesto, quello di Avanti un altro!, che per sua indole si rifà a una comicità sopra le righe.

Le polemiche sulle dichiarazioni di Lucio Presta

La dichiarazione da parte del concorrente non è stata apprezzata da molti spettatori e opinionisti che, per ovvi motivi, l’hanno definita come volgare, offensiva e discriminante. Ma l’aspetto che ha suscitato più polemiche è il fatto che nessuno dei due conduttori abbia ripreso il giocatore per le sue parole. Ovviamente questo siparietto ha fatto riemergere i commenti di Lucio Presta sui programmi di Barbara D’Urso portando molti a sottolineare come la conduttrice sia sempre stata attenta all’interno dei propri show a non permettere nessun tipo di discriminazione.