La regina del palinsesto di Mediaset è l’indiscussa conduttrice Maria De Filippi che, tolti gli abiti da lavoro, decide di raccontare un aneddoto della sua vita privata, svelando chi è stato il suo primo amore.

Maria De Filippi, una dei pilastri dell’azienda Mediaset, è una delle professioniste più amate e stimati dal pubblico. A piacere è quello stile quasi austero della De Filippi che, in tutte le situazioni, però, non manca di empatia e riesce sempre a strutturare format televisivi di grande successo.

Oggi la conduttrice Maria De Filippi, che ha il vento in poppa da anni, è alla guida del dating show di Uomini e Donne, in onda tutti i giorni alle 14.45; del talent show di Amici, che ha intensificato gli appuntamenti con il Serale e del programma ‘strappa-lacrime’ di C’è posta per te, del sabato sera.

La De Filippi, da anni moglie del giornalista Maurizio Costanzo, ha un’indole molto riservata e timida per quanto riguarda la sua vita privata, che cerca di tutelare al massimo ma stavolta si sbottona e racconta un retroscena del passato.

Maria De Filippi: “Il mio primo amore è stato …”

Non è il marito, il giornalista Maurizio Costanzo, il primo amore della conduttrice Maria De Filippi. A rivelare la verità è lei stessa che decide di esternare tutto il suo amore, indiscusso, che prova da sempre per i suoi fedeli amici a quattro zampe.

Così Maria De Filippi si lascia andare ad un racconto molto toccante ed emozionante, riguardo al suo primo amore di nome Sansone. La conduttrice racconta del suo primo cane, preso insieme a suo padre, che era un cacciatore.

La De Filippi spiega che il suo papà faceva dormire Sansone in giardino e lei, sapendolo solo in giardino, non riusciva a dormire neanche lei, ammettendo che: “Non vedevo l’ora che papà uscisse di casa per poterlo portare dentro casa“.

La famiglia allargata di Maria De Filippi

La famiglia della beniamina di Mediaset è sempre più numerosa: c’è lei, Maria De Filippi, poi c’è suo marito Maurizio Costanzo e il loro amato, figlio adottivo, Gabriele. Ma i membri della famiglia Costanzo – De Filippi non finiscono qui: nella loro casa ai Parioli di Roma ci sono altri due componenti fondamentali e tanti amati di nome Filippa e Ugo. Chi sono i due?

Parliamo degli attuali cani domestici della De Filippi che non ha mai smesso di amare gli animali, anzi la stessa Maria racconta come, per loro, si trasforma all’occorrenza anche in un medico, facendo punture per alleviare i loro dolori quando stanno male.

La stessa presentatrice ed autrice televisiva ha anche aggiunto di essere in grande empatia con i suoi cani, perché se noi umani siamo dotati di parola per esprimere le nostre sofferenze, gli animali devono cercare di farsi comprendere con altri linguaggi.

LEGGI ANCHE : Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, l’avete mai vista la loro casa da sogno? La dimora di lusso ai Parioli

LEGGI ANCHE : Maria De Filippi sorpresa da Alessandra Celentano: le parole inaspettate della maestra

“Quando torno a casa dopo una giornata di lavoro” ha così raccontato con dolcezza Maria De Filippi, “trovo un grande senso di serenità. Non credo proprio che riuscirei a vivere senza un cane” così ha ammesso e riconfermato il suo amore, la più popolare e stimata conduttrice di Mediaset.