Joe Bastianich irriconoscibile: a 20 anni con una folta chioma

Lo conosciamo come un celebre imprenditore, nonché come uno dei volti più amati della televisione italiana: Joe Bastianich ha saputo senza dubbio conquistarsi un posto nel cuore del pubblico italiano, che adora la sua pungente ironia e la sua capacità di apparire burbero, quando è necessario.

Joe Bastianich è molto attento a condividere i momenti più importanti della sua quotidianità: oltre alla sua vita di tutti i giorni attuale, c’è spazio anche per i ricordi della sua gioventù.

Le foto del passato ci presentano un Joe completamente diverso e più di qualche follower ha voluto sottolineare la somiglianza con un noto esponente della politica italiana.

Joe Bastianich: dalla ristorazione alla televisione

Bastianich condivide con i suoi seguaci scatti e video che riguardano la sua professione, ma anche i suoi hobby e le sue passioni: oltre ad essere un imprenditore dai numerosi successi, Joe è diventato anche un seguitissimo personaggio televisivo ed un talentuoso cantante statunitense.

L’uomo è nato a New York il 17 settembre 1968, ma possiede anche la cittadinanza italiana. Proprio nella Grande Mela ha mosso i primi passi nel mondo dell’imprenditoria: la sua famiglia, infatti, possedeva una catena di ristoranti in centro e anche nelle zone più periferiche della città. Dopo anni di gavetta, servita per fare esperienza, nel 2015, Joe ha aperto la sua attività in Piazza della Repubblica a Milano ed è diventato celebre in Italia, partecipando a diversi programmi culinari.

Leggi anche —-> Joe Bastianich, avete visto la mamma? Chi è la cuoca internazionale Lidia

Scorrendo il suo profilo Instagram si trovano scatti che raccontano la sua quotidianità, ma anche foto-ricordo di tempi passati. Risale al dicembre del 2019 uno scatto di quando era molto giovane e sembra assolutamente irriconoscibile. Nella foto in questione Bastianich si presenta con capelli lunghi e castani, il suo look di quando aveva circa 20 anni e cominciava a muoversi nel mondo del lavoro. Ad accompagnare lo scatto le sue parole, che descrivono quel particolare momento della sua vita.

Bastianich e la somiglianza con Renzi: i commenti dei follower

“Ho preferito l’Italia, la musica, il buon cibo a Wall Street. Era figo lavorare a NY, ma avevo bisogno di trovare la mia anima”. Tra i commenti social c’è chi si complimenta con lui per lo stile di quella foto e, soprattutto, per la carriera intrapresa, ma spunta anche qualche simpatico commento che paragona il giovane ritratto a Matteo Renzi: già, tra i follower dell’imprenditore c’è chi ha notato una somiglianza con il leader politico di Italia Viva.

LEGGI ANCHE—>Joe Bastianich, 10 cose che (forse) non sai di lui

Joe Bastianich sembra piuttosto divertito dalla guerra di commenti che si è scatenata sotto al suo post: di certo, al presente, le somiglianze sono ben poche. Il pubblico italiano continua a premiare il ristoratore, seguendolo nei suoi programmi televisivi: dopo essere stato uno dei protagonisti di Masterchef Italia, ora Joe fa parte della giuria di Italia’s Got Talent con Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi. L’uomo è subentrato al posto di Claudio Bisio e pare proprio che sarà riconfermato anche per le prossime edizioni. Va a gonfie vele anche la sua vita privata: è sposato con Deanna Damiano ed è padre di Olivia Bastianich, Miles ed Ethan.