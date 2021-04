Wanda Nara: look costosissimo nella lussuosa casa di Milano

Wanda Nara ha dimostrato di aver mantenuto un legame molto importante con Milano, la città dell’Inter, nella quale il marito Mauro Icardi ha militato per anni: la famiglia ha deciso di passare le festività di Pasqua in Italia, nella splendida casa lombarda acquistata qualche mese fa.

La moglie e procuratrice di Mauro Icardi, Wanda Nara, continua a passare molto tempo a Milano, nonostante il marito sia ora attaccante del Paris Saint-Germain e la loro base ufficiale sia collocata a Parigi.

Per Pasqua la donna ha postato sui social una foto che la ritrae sul terrazzo della sua casa meneghina, che si trova a pochi passi dalla sede dell’Inter: proprio nel club nerazzurro Mauro ha militato per molto tempo come capitano della squadra.

Wanda Nara: la vita con Icardi tra Parigi e Milano

Wanda aveva mostrato precedentemente lo splendido scorcio visibile dal terrazzo del super attico milanese in cui la Nara e il resto della sua famiglia si appoggiano quando vengono per lavoro o per qualsiasi altra commissione in Italia. Uno scatto con vista sul grattacielo Torre Diamante nel complesso direzionale di Garibaldi/Porta Nuova.

Nella foto pubblicata sui social, la bella argentina è ritratta in giacca e pantofole, mentre mostra le gambe, il tutto accompagnato dalla didascalia che presenta il suo look da quarantena. Esattamente come tutti gli altri italiani, infatti, anche Wanda e consorte hanno trascorso le vacanze pasquali in casa, per contenere il disagio da Covid-19 che ha messo in ginocchio il mondo nell’ultimo anno.

LEGGI ANCHE—>Wanda Nara, showgirl e manager molto discussa, ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire i suoi followers.

Il look di Wanda è decisamente alla moda ed è lussuosissimo: sulla parte superiore troneggia una giacca Balenciaga, del valore di circa tremila euro, per non parlare delle pantofole firmate Louis Vuitton, altra grande firma della moda internazionale. Un outfit griffato, al quale la Nara non ha voluto rinunciare in un giorno di festa, scatenando sotto al post l’ammirazione dei suoi follower.

Pasqua intima per la famiglia Icardi: tutti in casa

Contemporaneamente, nelle stories Instagram della coppia formata dai coniugi Icardi, i due hanno lanciato una specie di lotteria social. Non è la prima volta che Wanda lancia iniziative del genere tramite il suo profilo, utilizzato anche come veicolo per messaggi importanti e appelli commoventi. Sono oltre sette milioni e mezzo gli utenti che seguono la donna quotidianamente e che si complimentano con lei per la splendida forma fisica esibita negli scatti quotidiani.

La bella argentina è seguita da moltissimi italiani che hanno avuto modo di apprezzarla anche come procuratrice del marito, il calciatore facoltoso Mauro Icardi, oltre che come opinionista in alcuni programmi televisivi molto seguiti, come Tiki Taka e la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Anche per questo la donna non ha voluto dire addio all’Italia, nonostante abbia deciso di seguire Icardi dopo l’addio definitivo all’Inter.

LEGGI ANCHE—>Wanda Nara esce in pigiama: il look ha un costo da urlo

La sua vita nel cuore di Parigi si alterna però a quella con vista su Milano, dove la coppia si rifugia appena c’è la possibilità di staccare per un po’ dagli allenamenti e dalla quotidianità in terra francese.