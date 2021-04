Pier Silvio Berlusconi, conoscete la mamma? Chi è la prima moglie di Berlusconi

Politico e imprenditore, Silvio Berlusconi è conosciuto per le sue attività pubbliche ma anche per i numerosi gossip sulla sua vita privata: dal matrimonio con la prima moglie fino all’ultima fidanzata, Marta Fascina. Ma, proprio sulla prima compagna di vita del Cavaliere si sa molto poco…

Classe 1936, Silvio Berlusconi fu soprannominato il Cavaliere dal giornalista sportivo Gianni Brera. Protagonista della scena politica italiana per molti anni, ad oggi viene indicato da Forbes come uno degli uomini più ricchi di sempre con un patrimonio stimato intorno ai 6 miliardi di euro. Appassionato di politica e di imprenditoria, Berlusconi non ha mai nascosto la passione per le donne diventando, per diverso tempo, protagonista di gossip su presunti – o verificati – flirt con signore più o meno note.

Padre di cinque figli, nati dai matrimoni con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, sua prima moglie, e Veronica Lario, Silvio Berlusconi è anche nonno di ben tredici nipoti. Se delle nozze con la seconda compagna si è molto chiacchierato, del primo matrimonio con la riservatissima Carla Elvira Lucia si sa molto poco. Ecco chi era la prima moglie del Cavaliere.

Silvio Berlusconi e le nozze con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio

Il primo incontro tra Silvio Berlusconi e Carla Elvira Lucia Dall’Oglio è avvenuto nel 1964 e, pochi mesi dopo, i due sono diventati marito e moglie.

Un vero e proprio colpo di fulmine quello tra il Cavaliere e la sua prima compagna che, a dispetto di quelle successive, ha sempre preferito mantenere un profilo schivo e riservato.

Mai protagonista di gossip, ha sempre rifiutato interviste pubbliche, scegliendo di rimanere nell’ombra e di dedicarsi al lavoro e alla famiglia.

Classe 1940, Carla Elvira Lucia Dall’Oglio ha conosciuto Silvio Berlusconi quando aveva appena 24 anni e, un anno dopo la loro conoscenza, i due hanno deciso di sposarsi nella parrocchia di viale San Gimignano a Milano.

Dal loro matrimonio sono nati i figli Maria Elvira detta Marina, nel 1966, e Pier Silvio, nel 1969.

L’unione tra i due procedeva a gonfie vele fino a quando Silvio Berlusconi ha incontrato l’attrice Veronica Lario, conosciuta nel corso dello spettacolo Magnifico cornuto al Teatro Manzoni di Milano.

Leggi anche–>Perché Veronica Lario tradiva Berlusconi? L’incredibile patto segreto

Leggi anche–>Veronica Lario, brutto colpo per l’ex moglie di Berlusconi

Silvio Berlusconi, l’addio alla prima moglie e le nozze con la Lario

Da quel momento, il matrimonio tra Silvio Berlusconi e Carla Elvira Lucia Dall’Oglio attraversa un periodo di crisi profonda che si conclude con il divorzio.

La conoscenza tra il Cavaliere e Veronica Lario porta i due a vivere una relazione clandestina iniziata la sera stessa dello spettacolo durante il quale l’attrice si stava esibendo.

La Lario si trasferisce a villa Borletti, a Milano, sede della Fininvest, e la storia extraconiugale tra il Cavaliere e Veronica prosegue fino al divorzio definitivo con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio nel 1985.

Schiva, riservata, insofferente alle telecamere, la prima moglie di Berlusconi ha sempre evitato interviste ed apparizioni pubbliche: l’ultima risale al 2009, quando ha partecipato alla consegna degli Ambrogini d’Oro per la premiazione della figlia Marina con la Medaglia d’Oro da parte del Comune di Milano.