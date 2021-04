È morta la madre di Calcutta, la comunità di Latina è in lutto

È venuta improvvisamente a mancare Donatella Galeotti, madre di Calcutta e docente presso il liceo Manzoni di Latina.

Edoardo D’Erme, a tutti noto con lo pseudonimo di Calcutta, è stato colpito da una terribile tragedia. In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo da un anno a questa parte a causa della pandemia da Covid-19 che ha colpito tutto il mondo senza fare distinzioni, il popolare cantautore della scena indipendente italiana si è trovato a dover fare i conti con un evento ancora più doloroso: la morte della madre, Donatella Galeotti.

Un malore improvviso

Donatella Galeotti, di 58 anni, è stata colta da un malore mentre era nella sua abitazione in centro a Latina. La giovane donna, prof del liceo Alessandro Manzoni, nel capoluogo pontino, durante la notte è stata colpita da un forte mal di testa. Purtroppo è stata inutile la corsa all’ospedale “Santa Maria Goretti”. Qui l’intervento dei medici sfortunatamente non è bastato a salvare la vita di Donatella.

Mamma Donatella

Le cause esatte del decesso non sono ancora stabilite, ma la morte improvvisa della donna ha sconvolto tutti. Il figlio, Calcutta, era appena rientrato a Latina per le festività pasquali. Edoardo, infatti, ha sempre mantenuto un legame profondo con la sua città, dove anche la mamma era molto conosciuta e amata da tutti. La tragedia, infatti, è stata per tutti un fulmine a ciel sereno per tutta la comunità.

Le parole del liceo Manzoni

Tra i tanti che hanno ricordato Donatella Galeotti, ci sono i suoi studenti, il corpo docente e tutto il personale scolastico del liceo Manzoni dove svolgeva la professione di insegnante. “La nostra bellissima Donatella non c’è più. Siamo attoniti e pervasi da un dolore immenso. La sua gioia”, si legge in un messaggio di lutto pubblicato sul sito dello stesso liceo Manzoni, “la sua generosità, il suo estro, il suo profondo amore per l’insegnamento, la sua attenzione e cura verso il prossimo sono doni che la comunità scolastica del Liceo Manzoni ha avuto il privilegio di ricevere e che porterà sempre con sé”.

LEGGI ANCHE: Enrico Vaime ci ha lasciati, le parole di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Il lutto per Calcutta

Calcutta, dal canto suo, si è ritirato in un religioso silenzio. Sui social network il cantautore indie non ha pubblicato nulla in merito alla vicenda, ma ha deciso di vivere questo lutto nella sua intimità. Il tragico evento si è aggiunto a quello della pandemia, che già aveva bloccato l’uscita del suo nuovo disco. L’ideale seguito di “Evergreen”, l’album del 2018 che aveva consacrato Calcutta come uno dei maggiori protagonisti della scena musicale indipendente, era stato rimandato a quest’anno ma non sappiamo adesso che cosa succederà.

In una delle sue ultimi dichiarazioni, Edoardo aveva spiegato: “Sicuramente ho voglia di continuare a scrivere delle canzoni e lo faccio. Penso che non sia il momento giusto per far uscire un disco, perché non dico che ci deve essere sempre la festa quando esce un mio lavoro ma preferirei ci fosse un po’ più di serenità. Per adesso ho delle canzoni, un po’ nuove e un po’ avanzate dai dischi precedenti. Il problema è più di stato d’animo che creativo: mi va di affrontare tutto quello che comprende far uscire un disco, con questa situazione?”.

LEGGI ANCHE: Elodie, Michele Bravi e Fedez in difesa della legge Zan