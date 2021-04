Maurizio Costanzo interviene sulla diatriba in corso ad Amici di Maria De Filippi e dice la sua sullo scontro in atto tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano: con chi si schiera il giornalista e conduttore?

Ogni settimana Maurizio Costanzo approfondisce temi d’attualità e questioni legate al mondo televisivo nella sua rubrica su Chi, dal titolo “Parliamone con…”.

Il giornalista e presentatore risponde alle domande dei curiosi lettori, che si chiedono cosa succede nei programmi maggiormente seguiti, come il talent condotto e ideato da sua moglie, Amici di Maria De Filippi.

Amici, Maurizio Costanzo: “Tifo per Lorella”

Tra le domande di questa settimana è stato posto l’accento sullo scontro tra le due maestre di danza della scuola, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Le due sembrano contrapporsi come la parte “cattiva” da una parte e quella “buona” dall’altra: opinioni divergenti sulla danza e sull’allieva che hanno tenuto banco per tutta la durata di questa edizione, la ventesima del talent condotto dalla De Filippi.

Le loro accese discussioni, che vertono in particolare sulle capacità di alcune delle ballerine presenti nel programma, come l’ultima eliminata Rosa Di Grazia, sono diventate dei veri e propri meme che circolano sui social con il pubblico da casa che tende a schierarsi con l’una o con l’altra parte, motivando la scelta con foga.

Sulla faccenda è quindi intervenuto il conduttore del Maurizio Costanzo Show, che ha spiegato come le due insegnanti siano molto diverse, per storia e carriera, e per formazione artistica: impossibile, quindi, trovare un punto d’incontro. “È normale che possano non andare d’accordo. Non mi piace dire se sto da una parta o dall’altra, in questo caso, ma se proprio mi obbligate tifo per Lorella, non vi dirò perché, però”, dice Costanzo.

Alessandra Celentano è la più dura, un’insegnante senza peli sulla lingua che ha sempre espresso le sue opinioni sui ragazzi non meritevoli di esibirsi al serale di Amici. Negli anni la donna sembra essersi creata un personaggio pungente e severo, che spesso si scontra anche con Maria De Filippi. Di certo la Celentano non le manda a dire e mette gli allievi della scuola di fronte ai propri limiti, senza mezzi termini.

Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini: opinioni divergenti sulla danza

Lorella Cuccarini, invece, ha sempre sostenuto che la danza non sia solo questione di tecnica, ma anche di tante altre doti come l’interpretazione. La showgirl ha guidato Rosa nel suo percorso ad Amici e ha recentemente dichiarato di averla sentita dopo l’eliminazione ad Amici. Nella stessa puntata del serale il pubblico ha dovuto dire addio anche a Tommaso Stanzani, pupillo della Celentano, sulla cui eliminazione l’ex presentatrice de La Vita in Diretta ha dichiarato di non essere stata d’accordo.

Resta il fatto che Amici sia un talent e che, puntata dopo puntata, l’obiettivo si quello di sfoltire il gruppo dei ragazzi partecipanti per decretare il vincitore. Sabato 10 aprile 2021 andrà in onda la quarta puntata del Serale: per evitare spoiler l’appuntamento sarà registrato venerdì 9 aprile.