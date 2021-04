La Vita in Diretta Estate: chi prende il posto di Alberto Matano

Sorprese su sorprese per il palinsesto televisivo italiano in vista di quest’estate: quali saranno i programmi sostituiti e quali conduttori non rivedremo sul piccolo schermo? Ecco le novità per La Vita in diretta Estate.

Giugno 2021 è la data di chiusura, anche temporanea, per alcuni dei programmi televisivi Rai più amati, quelli in onda nella mattine e nel pomeriggio della televisione pubblica.

Contenitori di informazione e approfondimenti sull’attualità come Unomattina, Storie Italiane, È Sempre Mezzogiorno, Oggi è un Altro Giorno, La Vita in Diretta e Domenica In saluteranno il pubblico per dare appuntamento agli affezionati a settembre.

La Vita in Diretta Estate: i probabili nomi alla conduzione

Nelle ultime ore è circolata un’indiscrezione, lanciata da TvBlog, a proposito del ruolo che avrà Alberto Matano a La Vita in diretta nei prossimi mesi. Si vocifera che il conduttore abbia deciso di rilassarsi per un periodo di tempo corrispondente ai mesi estivi e che, durante la parentesi coincidente con la bella stagione, lasci il timone della versione estiva della sua trasmissione a qualcun altro. Le domande si fanno insistenti: chi prenderà il posto di Matano alla conduzione? Ebbene, da quanto trapelato si dovrebbe trattare di una giornalista. Sarà, quindi, un volto femminile a condurre in solitaria il contenitore pomeridiano Rai.

I nomi più accreditati sono quelli dei volti più noti del Tg1, come Giorgia Cardinaletti, Laura Chimenti, Emma D’Aquino. La prossima padrona di casa de La Vita in Diretta Estate sarà scelta tra queste giornaliste? Per scoprirlo non resta che seguire le vicende che riguardano uno dei programmi storici della rete ammiraglia.

Dopo la scorsa parentesi estiva Alberto Matano era tornato a condurre senza Lorella Cuccarini: quest’ultima aveva lanciato al giornalista accuse che avevano fatto molto discutere. L’uomo ha glissato e ha deciso di continuare la sua esperienza come conduttore, conquistando il pubblico soprattutto per la sua eleganza e per la sua capacità di entrare in punta di piedi nelle case degli italiani, prendendosi il meritato primato della conduzione del programma più visto del pomeriggio.

Unomattina: si pensa alla conduzione singola

Anche Barbara D’Urso ha dovuto cedere lo scettro degli ascolti con il suo Pomeriggio 5: nell’ultimo anno è stato quasi sempre il daytime di Rai Uno a trionfare nei dati Auditel.

La Vita in Diretta non è però l’unico programma passato alla conduzione in solitaria: da settembre 2021 stessa sorte toccherà a Unomattina. Il direttore Stefano Coletta pensa da tempo ad eliminare la conduzione doppia e secondo le indiscrezioni che circolano nell’ambiente televisivo, dal prossimo anno il programma dovrebbe essere diviso in due differenti spazi con l’assenza di Marco Frittella.

Tra riconferme e grandi novità si va delineando il palinsesto televisivo dell’estate italiana, che terrà compagnia al pubblico da casa alle prese con la pandemia da Covid-19 e con le restrizioni che impongono la massima sicurezza e uno stop alle uscite non necessarie. La televisione diventa quindi un importante strumento di aggregazione, compagnia e informazione, declinata attraverso programmi utili e di successo, come La Vita in Diretta.