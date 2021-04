La tanto amata conduttrice svizzera vive insieme al marito Tommaso Trussardi e le loro due figlie, Sole e Celeste, in una vera villa da sogno, dal valore inestimabile. Avete mai visto la casa di Michelle Hunziker? Scopriamola insieme.

E’ ritornata sul bancone del tg satirico di Striscia la Notizia, la bellissima e bravissima Michelle Hunziker che conduce il programma di Antonio Ricci, insieme al suo collega Jerry Scotti. Negli scorsi mesi, però, la conduttrice svizzera si è presa un periodo di pausa da lavoro e ha deciso di fare la mamma a tempo pieno, al fianco delle sue figlie piccole Sole e Celeste, impegnate a casa nella didattica a distanza.

Così la Hunziker, vivendo in prima persona i disagi e le difficoltà di questa nuova modalità di fare scuola, ha deciso di pubblicare una serie di video ironici dove approfondisce tutte le problematiche della ‘dad’.

Michelle ha così passato la maggior parte del suo tempo con la sua famiglia e nella sua casa, una vera dimora da sogno dal valore economico molto alto. Siete curiosi di vederla?

Ecco la casa di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, insieme al marito Tommaso Trussardi e le loro due figlie, vive nella città di Bergamo, cuore dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ed una delle città più colpite per numero di vittime dall’inizio della pandemia.

Ad aprile le porte della meravigliosa dimora Hunziker – Trussardi, è stata la stessa conduttrice, molto attiva sui social durante il corso della giornate e soprattutto durante la quarantena dove, solitamente, pubblicava delle Stories di Instagram alle prese con le varie attività, nelle diverse zone della casa.

E’ stato così possibile notare un arredamento minimal, essenziale con ampi spazi che rendono più grandi le stanze e più luminose. L’arredo è per la maggiore in stile moderno e l’open space è arricchito da un enorme divano di color verde velluto, impreziosito da un tocco di barocco, dato dal quadro che campeggia nel salone.

Il soffitto ha le travi a vista che forniscono all’ambiente un tocco più caldo ed accogliente. Un punto di forza della meravigliosa casa di Michelle Hunziker è anche l’enorme terrazzo con vista su Bergamo, un posto utilizzato dalla famiglia per trascorrere del tempo all’aperto, così come Michelle fa riprendendo il marito Trussardi, intento a fare gli arrosti.

Famiglia Hunziker – Trussardi insieme appassionatamente

Soprattutto durante il primo lockdown 2020, visto che l’enorme dimora di Michelle lo permette per la grandezza, la conduttrice ha deciso di trascorrere la sua quarantena con tutta la famiglia, compresa Aurora Ramazzotti, nata dal suo primo matrimonio con il cantante Eros, il genero Goffredo Cerza, fidanzato della giovane influencer e Sara Daniele, figlia del noto cantante Pino Daniele e migliore amica di Aurora.

Tra le mura domestiche, quindi Michelle Hunziker si è data ai momenti di svago con la famiglia, work out quotidiani con Aurora e Goffredo e a irruzioni simpatiche nello studio di lavoro del marito Tommaso.

In alcuni scorci di foto scattate nelle camere da letto, si notano anche in questo caso arredamenti essenziali, che favoriscono una maggiore luce alla casa. Inoltre c’è una spaziosa palestra per gli allenamenti, un grande angolo bar e uno spazioso giardino per stare all’aria aperta.