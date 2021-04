Drusilla Gucci, chi sono e cosa fanno i suoi ricchissimi genitori

Drusilla Gucci è una delle protagoniste di questa edizione de L’Isola dei Famosi. La ragazza dai capelli biondi, alta i metro e 66 sta conquistando i telespettatori anche se forse, nonostante il cognome, non tutti sanno chi sono i suoi genitori. Scopriamolo.

Una ragazza determinata e piena di energia

Il suo cognome è famosissimo, conosciuto in tutto il mondo, chi è Drusilla Gucci? Chi sono i suoi genitori? Nata a Firenze il 2 aprile 1994, Drusilla si è laureata in lingue nel 2020, unendo parallelamente agli studi, la carriera da modella. Tuttavia la concorrente de L’Isola dei Famosi si è definita una dipendente dei libri oltre che essere un’amante degli animali: da quando aveva 6 anni inoltre, pratica l’equitazione.

Drusilla si sta facendo conoscere dal pubblico italiano come una ragazza determinata, piena di energia e avventurosa ma di lei spicca tra le altre cose, ovviamente, come già accennato, il suo cognome, decisamente altisonante.

Drusilla Gucci, la sua famiglia

Gucci è un brand di fama internazionale, fondato da Guccio Gucci nel 1921 a Firenze. La Maison infatti è diventata l’icona della Dolce Vita anche se durante gli anni 80, la famiglia Gucci ha ceduto progressivamente le quote dell’azienda fino al 1999, quando il marchio è stato acquistato dal gruppo francese Pinault-Printemps-Redoute, oggi Kering.

Il successo di Gucci è storia e Drusilla, appartiene a questa storia, essendo figlia di Stefania e Umberto Gucci, e quindi pronipote del fondatore della nota maison di moda fiorentina. Il suo nome inoltre appartiene alla nobiltà, perchè suo nonno Roberto, figlio di Aldo (a sua volta figlio di Guccio) sposò la la Duchessa Drusilla de’Caffarelli. Ecco da dove deriva il nome della concorrente del reality di Ilary Blasi.

Drusilla Gucci sta vivendo la sua esperienza a L’isola dei Famosi e per il suo 27esimo compleanno ha anche ricevuto una bellissima sorpresa. Oltre alla torta infatti la donna ha potuto ascoltare un messaggio inviatole da suo padre Umberto. Drusilla infatti proprio giorni fa aveva chiesto a sua mamma, presente in trasmissione, notizie del suo papà. Sentendo le parole del genitore la modella non è riuscita a trattenere le lacrime: “Mi mancate un sacco, ho bisogno di voi. Sono felicissima, grazie di tutto”.

Una delle passioni di Drusilla

Forse non tutti sanno che Drusilla oltre ad essere una donna colta e amante della lettura, ha anche la passione dei fantasmi. Passione che non è ha esitato ad emergere anche durante questa sua esperienza televisiva. Drusilla Gucci infatti ha raccontano che durante una notte ha sentito una voce che chiamava il suo nome e successivamente di essersi sentita schiaffeggiare in viso, senza vedere nessuno.

Alcune indiscrezioni inoltre, riportano che ad un’amica sensitiva la modella avrebbe confessato che nel suo bagno di casa, in passato si è impiccato un uomo, aumentando la sua curiosità nei confronti del mondo dell’ignoto. Ma Drusilla è anche una ragazza solare, che ama viaggiare per il mondo.