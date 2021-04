Nella puntata di oggi, 9 aprile 2021, di Uomini e Donne la più corteggiata del Trono Over resta comunque Gemma Galgani che, stando alle anticipazioni, potrebbe avere nuovi pretendenti pronti per conquistare la dama torinese.

La puntata di oggi, 9 aprile 2021, di Uomini e Donne, che andrà in onda nel consueto appuntamento delle ore 14.45 di canale 5 sarà l’ultima di questa settimana e sicuramente sarà ricca di novità e colpi di scena.

Avevamo lasciato, per quanto riguarda il Trono Classico, il tronista Giacomo Czerny concentrare tutta la sua attenzione sulla corteggiatrice Martina Grado, lasciando a casa Carolina Ronca, in un primo momento ma, dimostrandosi abbastanza confuso sul suo interesse, ha poi fatto dietro front, palesando attenzioni di nuovo a Carolina.

Insomma la scorsa puntata è stata comunque ricca di situazioni nuove e intricate che hanno mantenuto alta l’attenzione del pubblico. Anche nella puntata di quest’oggi, però, ne vedremo delle belle soprattutto per quanto riguarda la regina indiscussa delle dame del Trono Over, Gemma Galgani.

Uomini e Donne: Gemma avrà nuovi pretendenti?

Nonostante sia la dama più attaccata dall’opinionista Tina Cipollari, l’elegante dama torinese Gemma Galgani resta comunque la super corteggiata del Trono Over e per lei, gravitano nello studio di Maria De Filippi, sempre tantissimi corteggiatori.

Stando alle anticipazioni della puntata registrata che andrà in onda nel dating show pomeridiano, sembra proprio che in studio stiano per arrivare nuovi cavalieri pronti a conquistare il cuore di Gemma.

Questa sarebbe una grande occasione per riaprire il suo cuore all’amore visto che la Galgani, dalle sue ultime frequentazioni, sembra uscire con poca fortuna. La grande e recente delusione di Gemma è stato soprattutto il cavaliere Maurizio Guerci, l’uomo per il quale la Galgani aveva riposto molte speranze.

Cosa porta i cavalieri in questione a fare dietro front nelle loro frequentazioni con Gemma? La risposta della dama è stata palese: “Ho la sfortuna di incrociare nel mio cammino uomini molto diversi tra loro, ma che purtroppo spesso non hanno l’unica cosa che cerco davvero: la trasparenza”.

Nonostante tutto, però, Gemma non perde la speranza di conoscere un nuovo amore ed è per questo che, proprio oggi, per lei potrebbe arrivare l’uomo fortunato.

Massimiliano Mollicone è deluso?

Spostando, poi, l’attenzione verso il Trono classico, la padrona di casa Maria De Filippi lascia spazio al tronista Massimiliano Mollicone. Il giovane decide di essere schietto e spiegare il perché del suo calo di interesse verso la giovane Vanessa: stando a quanto detto dal tronista i loro discorsi stanno diventando troppo impegnativi.

Non solo, Massimiliano ha spiegato di essere stato deluso anche dall’atteggiamento della corteggiatrice Eugenia, verso cui provava un chiaro interesse. La ragazza avrebbe assunto un comportamento che al tronista proprio non sarebbe piaciuto: troppo astio e gelosia verso l’ultima arrivata, la giovane Federica verso la quale Massimiliano ha dimostrato comunque interesse.

Ovviamente questa new entry ha innescato delle nuove dinamiche nel percorso del trono di Massimiliano e scombussolato un po’ gli animi delle sue due corteggiatrici: a quanto pare Mollicone sarebbe abbastanza deluso dal loro atteggiamento.