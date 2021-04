Carolyn Smith rompe il silenzio su Alessandra Celentano: cosa pensa della Maestra di Amici

Carolyn Smith si schiera al fianco di Alessandra Celentano contro chi la etichetta come insegnante di ballo “cattiva”.

Il 20 marzo 2021 è iniziata la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Anticipata dalla fase iniziale svoltasi a partire da novembre, adesso la competizione è entrata nel vivo con il serale. Quest’anno Stéphane Jarny ricopre per la prima volta il ruolo di direttore artistico al posto di Giuliano Peparini, ma sono anche altre le novità. Per questa edizione, è prevista la presenza di tre squadre capitanate a coppie dai professori (un prof di canto e uno di ballo per ogni squadra). A capo dei team 2021 troviamo Rudy Zerbi insieme ad Alessandra Celentano, Anna Pettinelli con Veronica Peparini e infine le new entry Arisa e Lorella Cuccarini.

La prof Alessandra Celentano

Immersa nel mondo dello spettacolo fin da bambina, la nipote del celebre Adriano Celentano ricopre il ruolo di insegnante di danza classica e coreografa nella scuola da Amici dal 2003. Forte della sua esperienza nei maggiori teatri d’Italia (Teatro alla Scala di Milano, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Comunale di Firenze, Teatro San Carlo di Napoli) ma anche della sua attività al fianco di ballerini e ballerine di fama internazionale, Alessandra Celentano è nota per i suoi metodi severi con cui forma gli allievi del talent show nella difficile disciplina della danza classica. Rigida e attenta, è sempre lei che esprime giudizi tecnici e artistici senza peli sulla lingua, sia che si tratti dei “suoi ragazzi” sia nel caso dei concorrenti. Abitudine che le è valsa, soprattutto in questa edizione, l’appellativo di professoressa “cattiva”.

La giurata Carolyn Smith

In sua difesa è arrivata la giurata di Ballando con le stelle, Carolyn Smith. Nata a Glasgow nel 1960, la sua carriera inizia all’età di 5 anni, quando, insieme alla danza classica pratica anche atletica leggera e ginnastica artistica nella nazionale scozzese. Col tempo si specializza nei balli latino americani e già a 15 anni riceve i primi riconoscimenti: è finalista ai campionati Europei, dove si piazza al settimo posto, prende parte al Blackpool Dance Festival e al Grand Slam. Il suo trasferimento in Italia risale al 1982 in seguito al primo matrimonio con un collega. Qui si dedica all’insegnamento del ballo e vede crescere sempre di più la sua Carolyn Smith Dance Academy. Dal 2007 è poi passata a ricoprire il ruolo di presidente di giuria del talent-show del sabato sera di Rai 1 Ballando con le stelle.

Le parole di Carolyn Smith su Alessandra Celentano

È proprio Carolyn Smith a difendere la collega Alessandra Celentano, sottolineandone la sua estrema professionalità e la verità che sta alla base dei suoi giudizi. “Guai a chi tocca Alessandra Celentano che è una vera professionista ed è l’unica che sta difendendo il vero ballo”, dice la giurata di Ballando con le stelle. “Dicono che sia cattiva, ma è solo ignoranza… Credo che sia completamente inutile proteggere i ragazzi con belle parole. A che cosa serve? Se sono scarsi è meglio che lo sappiano”.

