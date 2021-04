Anticipazioni Il Paradiso delle Signore venerdì 9 aprile: Dora è innamorata, Vittorio in fin di vita

Come di consueto nella fascia pomeridiana di venerdì andrà in onda un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore. Scopriamo alcune anticipazioni sulla puntata.

Il Paradiso delle Signore è una delle fiction più apprezzate del piccolo schermo italiano. In onda dal 2015 ad oggi sono state realizzate 380 puntate che hanno appassionato milioni di telespettatori grazie a intriganti trame e appassionanti intrecci amorosi.

La lettera di Arturo

Gabriella si è finalmente fatta coraggio. Dopo l’evento drammatico che ha sconvolto la sua vita e quella di Cosimo, la ragazza ha deciso di confidarsi con Salvatore. Il barista, come sperato, le ha offerto una spalla a cui appoggiarsi e le ha dato fiducia invitandola a correre dal marito e rivelargli quanto accaduto. La stilista decide di consegnare la lettera di Arturo a Cosimo consapevole del fatto che per lui sarà uno shock leggere le parole sconcertanti del padre, ma è pronta a sostenerlo qualsiasi sia la sua reazione.

Dora è innamorata

Nel frattempo Dora si è totalmente innamorata di Nino. La giovane è sempre più convinta che si tratti dell’uomo della sua vita, nonostante il ragazzo non sia dello stesso parere e anzi provi in tutti i modi a sfuggirle. Le Veneri sono preoccupate per Dora poiché la giovane non si rende conto dell’indifferenza di Nino nei suoi confronti. Intanto Marcello rischia di finire in prigione. Il Mantovano ha fatto il suo nome e adesso il barista, mentre si confida con Ludovica, ammette di essere molto preoccupato per il suo futuro.

Le condizioni di Vittorio sono critiche

Vittorio è stato vittima di un incidente e le sue condizioni di salute non promettono bene. Per questo motivo, dopo la visita del medico della Contessa, Beatrice decide di chiamare Marta per comunicarle l’accaduto. Nel frattempo la Guarnieri è in viaggio per tornare a Milano e stando alle prime indiscrezioni, la ragazza è già al corrente del tradimento da parte del marito. Intanto Adelaide e Umberto, ignari di tutto, discutono su come poter salvare la situazione e dare una mano alla loro amata bambina.