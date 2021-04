Belen Rodriguez furiosa sui social: mi avete rotto le pal***

Belen Rodriguez sta vivendo un periodo bellissimo, in attesa della sua bambina, circondata dall’amore del suo fidanzato Antonio Spinalbese e dalla sua famiglia. Ma ogni tanto qualche hater si fa avanti: ecco come ha reagito la bellissima sudamericana agli insulti sui social.

Felice, in attesa e presto sposa?

Si dice che una donna incinta appaia ancora più bella. Se questa donna poi è Belen Rodriguez la bellezza sale alle stelle. La conduttrice di Tu si Que vales ha un account social seguitissimo, con all’attivo 9,9 milioni di follower. Amata e ammirata da molti, c’è sempre qualcuno però che punta il dito e in queste ore a far nascere la polemica social, è uno scatto condiviso dalla protagonista in cui spiccano le sue labbra carnose.

L’ex moglie di Stefano De Martino sarà presto mamma della sua secondogenita, Luna Marie, assieme al suo fidanzato Antonio Spinalbese. Alcune indiscrezioni riportano che la coppia starebbe organizzando un matrimonio in gran segreto, come in gran segreto sono stati tenuti i primi mesi della gravidanza.

A sganciare la bomba gossip è stato il giornalista Roberto Alessi, anche se la showgirl recentemente ha dichiarato che il matrimonio non è al momento la sua priorità. Belen infatti da poco separata da Stefano De Martino ha dichiarato di non sentire l’esigenza di commemorare il suo amore attraverso un contratto. Per questo motivo le dichiarazioni di Alessi rimangono solo delle voci non confermate.

Belen Rodriguez si difende contro gli hater

Intanto la coppia, formata la scorsa estate, si gode l’attesa della loro bambina. Belu è al settimo mese e non c’è giorno che passi senza che la modella non condivida una foto o un filmato di lei con il pancione. Quella postata in queste ore però ha scatenato una polemica social.

Belen Rodriguez ha pubblicato sul suo account Instagram, uno scatto in bianco e nero che la immortala in primo piano perfettamente truccata, con frangetta e capelli sciolti e con le labbra che hanno subito attirato l’attenzione dei suoi follower.

“Tu brilla sempre promemoria: non c’è nessuno come voi, siete unici!!!!” E’ la didascalia che accompagna la foto. Molti i commenti carichi di complimenti e i cuoricini arrivati al margine del post.

Tuttavia tra le bellissime parole indirizzate a Belen, ce ne sono state alcune al veleno che hanno messo in dubbio la naturalezza delle labbra della modella: “Si, però basta gonfiare le labbra. In questa foto sembrano canotti” scrive qualcuno. E ancora: “Mi sa che pure le labbra sono in gravidanza..il padre si chiama Filler”.

Belen che di certo non le manda a dire, non ha esitato a rispondere agli hater con le seguenti parole: “Ma mi avete rotto le pa***ns , sono incinta, si gonfiano le labbra, le tette, la pancia, le gamba, le braccia! Fulminati!!!!!!”