Barbara D’Urso: eccola giovane mamma con il pancione

La vediamo nei suoi appuntamenti quotidiani su canale 5, sempre in gran forma, con abiti aderenti e tacchi vertiginosi ma Barbara D’Urso, nella sua versione da giovane mamma con il pancione, è dolcissima.

Barbara D’Urso è la conduttrice di punta di Mediaset: grazie al suo talento e la capacità di tenere alta l’attenzione del pubblico, i risultati sono ripagati con gli ottimi numeri dello share. Per il momento si è conclusa la stagione di ‘Live – Non è la D’Urso’ con la riconferma che, in barba alle tante critiche che Carmelita riceve, il pubblico la ama e segue le sue trasmissioni.

Per il momento la conduttrice partenopea resta alla guida di Pomeriggio 5, anche se, secondo le indiscrezioni di Dagospia, sembra che la D’Urso possa cambiare azienda e passare in Rai, seppur al momento non ci sono conferme ufficiali.

Intanto siamo abituati a vedere nel piccolo schermo la ‘Barbarona nazionale’ sempre bellissima e luminosa, in tiro con vestiti aderenti e paiettati che risaltano le sue forme perfette e le sue camminate nello studio televisivo su tacchi vertiginosi. C’è, però, una versione della D’Urso molto tenera e dolce, vediamo insieme qual è.

Barbara D’Urso giovane mamma: eccola

Presa da un momento di nostalgia e di malinconia del passato, spunta sul profilo ufficiale di Barbara D’Urso una foto amarcord che la ritrae nelle ‘vesti da bagno’ di giovane mamma.

E’ l’estate del 1988 e Barbara, insieme alla sua famiglia, si trova in vacanza al mare. Nella didascalia, la conduttrice scrive: “Gli amori della mia vita. Uno è nascosto nella pancia” e così la D’Urso aggiunge l’hashtag ‘amore per sempre’, che è il tipo di amore che non smetterà mai di provare per i suoi due figli.

Insieme a lei nella foto c’è il suo primogenito, il figlio Giammauro Berardi, oggi medico affermato nelle zone di guerra mentre il suo secondogenito Emanuele lo porta in grembo. E’ una bellissima e dolcissima mamma, radiosa con il pancione e il costume da mare intero, con delle fantasie anni ’80, secondo la moda del tempo.

Giammauro tiene la mano di mamma Barbara che, porta anche il salvagente del piccolo Giammauro. Momenti felici della loro vita privata che riprendono una solare D’Urso, in veste di mamma amorevole e tenera, così diversa dalla donna in carriera che è oggi.

Perché Tommaso Zorzi ha snobbato Barbara D’Urso?

I programmi targati Barbara D’Urso sono punte di diamante dell’azienda Mediaset, oltre al fatto che fanno gola per la loro visibilità. Per questo motivo al pubblico non è passata inosservata la mancata presenza del vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, nelle trasmissioni della D’Urso.

Perché Zorzi ha snobbato la D’Urso? I rumors hanno ricamato molto su quest’assenza pensando ad un diverbio tra l’opinionista e la conduttrice ma, in realtà, non c’è stato nulla di tutto ciò. Il chiarimento sui motivi è stato dato proprio da Tommaso Zorzi.

“A due settimane dalla fine del GF Vip ho iniziato l’Isola e volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo la d’Urso” aveva spiegato Zorzi, volendo ricaricare le batterie e soprattutto ammettendo di non sentirsi ancora all’altezza di format del calibro della D’Urso: “Per quanto riguarda la domenica sarebbe una responsabilità enorme. È un contenitore dove non puoi sbagliare un colpo, sono un po’ giovane per certe ambizioni” ha concluso Tommaso.