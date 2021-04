Pillole di gossip: Romina capelli corti e frangetta, Teresa Langella lieta notizia, Del Debbio passo indietro

Altre tre pillole di gossip arrivano per soddisfare la curiosità del lettore. Da sempre siamo stati abituati a vedere Romina Power con la sua lunga chioma castana ma avete mai visto lo scatto inedito, dove ha i capelli cortissimi? Intanto per la ex tronista Teresa c’è una buona notizia e, infine, Paolo Del Debbio ci ripensa, ma su cosa?

Quest’oggi sono pronte ben tre pillole di gossip che interessano tre personaggi noti della televisione. La prima notizia ha come protagonista la cantante Romina Power, ex moglie di Albano.

Nonostante la coppia sia divorziata da anni e anni, ormai, e ognuno dei due abbia intrapreso strade diverse, al punto che Albano ha creato una nuova famiglia con la sua attuale compagna Loredana Lecciso, il pubblico non smette di sperare in un ritorno di fiamma.

Purtroppo, però, queste speranze restano inesaudite e il pubblico ha potuto rivedere la coppia ‘Romina e Albano’ riunita solo lavorativamente. Intanto, però, i fan elogiano la bravura ma anche la bellezza della Power che non subisce i segni del tempo ma avete mai visto Romina con un look totalmente diverso da quello che siamo abituati a vedere?

L’altra pillola di gossip interessa la ex tronista di Uomini e Donne, la bellissima Teresa Langella. Il pubblico del dating show di Maria De Filippi ha tifato molto per la coppia della Langella e del suo corteggiatore Andrea Dal Corso e, a quanto pare, il loro amore procede a gonfie vele anche fuori dallo studio di canale 5. Mentre sui social, i due innamorati si scambiano dediche d’amore romantiche, Teresa Langella informa i suoi fan di una nuova e importante novità nella sua vita. Di cosa si tratta?

L’ultima pillola del giorno è dedicata al giornalista Paolo Del Debbio, conosciuto dal pubblico da casa per la conduzione di programmi politici e sociali. Non solo ma Paolo ha suscitato interesse negli italiani anche per via della sua evidente trasformazione fisica, perdendo molti chili che lo hanno reso quasi irriconoscibili. Intanto, però, il giornalista fa dietro front su un tema che aveva già affrontato e ci ripensa ma su che cosa? Vediamolo insieme.

Avete mai visto Romina Power con capelli corti e fragetta?

Da sempre la bellissima cantante Romina Power ci ha abituati ad un look classico: lunga chioma color castano naturale ma c’è stato un momento della sua vita in cui, la ex moglie di Albano, ha stravolto totalmente la sua immagine ed è quasi irriconoscibile.

A far spuntare fuori questa foto del passato è una delle pagine fanpage di supporter della cantante: una dolcissima e giovanissima Romina con i capelli cortissimi e una frangettina che le da un tocco di stile un po’ francese.

Questo taglio così corto, un po’ mascolino, però non fa perdere la femminilità della Power ma anzi ne esalta i tratti bellissimi del viso e soprattutto i suoi grandi occhi da cerbiatto, color marrone intenso. Anche con i capelli corti Romina Power resta sempre meravigliosa.

L’annuncio di Teresa Langella

Ha una lieta notizia da dare la ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Langella e lo fa, come di consueto, attraverso la sua pagina ufficiale di Instagram. Non è un annuncio amoroso, anche se l’amore procede a gonfie vele, ma qualcosa che interessa un progetto di lavoro.

Mentre brinda a qualcosa di importante, non si sbilancia molto ma anticipa qualcosa: “E’ un progetto a cui sto lavorando da diverso tempo. Un bel po ‘di mesi, troppi, però erano necessari affinché tutto fosse perfetto” così conclude Teresa.

Paolo Del Debbio ci ripensa ma su che cosa?

Il giornalista Paolo Del Debbio non ha mai nascosto la sua posizione in merito al discorso ‘Facebook, Instagram e Twitter’, dimostrandosi sempre ostile ad avere dei profili social, che ha definito calderoni di omologazione.

Succede, però, che il giornalista Del Debbio fa dietro front e decide di sperimentare questo mondo inesplorato, comparendo su Facebook e stravolgendo con quanto affermato fino a poco tempo fa.