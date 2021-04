Antonella Clerici come non l’avete mai vista: caschetto nero e corto

Dopo uno stop dalle scene televisive, anche a causa del Covid, Antonella Clerici dall’autunno scorso, è tornata nel piccolo schermo per la gioia del suo pubblico con E’ sempre Mezzogiorno. Forse non tutti ricordano che la bionda conduttrice, volto familiare della Rai, tempo fa ha portato i capelli neri e corti. Un look che ha lasciato i suoi follower senza parole.

I successi di Antonella Clerici

Antonella Clerici è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Il suo modo di fare, solare, semplice e sempre gentile, ha conquistato negli anni gli italiani che la seguono sempre con affetto e molta ammirazione. Nata a Legnano 57 anni fa, la Clerici debuttò nel mondo dello spettacolo negli anni 90 in Rai anche se nell’arco della sua lunga carriera, ha avuto una breve esperienza a Canale 5.

La RAI in un certo senso è la sua seconda casa, visto che negli studi del servizio pubblico radiotelevisivo italiano ha trascorso e trascorre anche adesso, molto del suo tempo. Recentemente è stata la conduttrice di diversi programmi molto apprezzati dal pubblico come Ti lascio una canzone, lo storico cooking show La Prova del Cuoco che l’ha confermata come una delle pioniere dello “spettacolo dei fornelli”, Sanremo Giovani e tanti altri.

Antonella Clerici si divide tra il lavoro in Tv e la sua famiglia. La conduttrice è la compagna dell’imprenditore Vittorio Garrone oltre ad essere una mamma premurosa della sua Maelle, avuta dalla sua precedente relazione con Eddy Martens.

Il look diverso degli anni passati

Il look di Antonella Clerici è stato sempre il suo marchio di fabbrica: ricciola e bionda. Antonella si è sempre presentata con acconciature morbide ed eleganti o con i capelli portati sciolti sulle spalle. La sua eleganza e il suo portamento serio, la rendono perfetta, una vera regina della televisione. Sarà per questo motivo che alcune foto d’antan, sbucate recentemente nel web, hanno disorientato i fan? Gli scatti in questione infatti mostrano la conduttrice lombarda diversissima, quasi irriconoscibile.

Sono due foto che mostrano Antonella Clerici più giovane, con un sorriso smagliante e vestita in stile anni 80. Al posto della chioma bionda riccioluta però, ad incorniciare il suo viso c’è invece un caschetto cortissimo e nero.

Particolarissimi gli orecchini a cerco. Insomma, una Clerici mai vista, completamente diversa. I fan sono rimasti senza parole ma c’è da ammettere che anche con questo stile, un pò alla Pulp Fiction, la conduttrice della Rai, ha il suo indiscutibile fascino. Chissà perchè ha deciso poi di immolarsi al biondo. Certo è una tonalità che le dona moltissimo.