Albano e Loredana Lecciso vivono in un regno incantato: ecco la tenuta a Cellino

La tenuta di Albano Carrisi a Cellino San Marco, ha sempre suscitato la curiosità dei suoi fan, anche perchè racconta la vera personalità del suo proprietario, il quale nonostante il grande successo ottenuto con la musica, è rimasto legato alle sue radici con una forte attrazione per le cose semplici e reali della vita, come la Terra e i suoi frutti.

Una tenuta da sogno

Albano Carrisi è uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano. Sempre impegnato per il suo lavoro che lo porta a cantare in giro per il mondo, l’ex marito di Romina Power ha la sua base su cui approdare sempre, il suo mondo familiare, il suo nido, ossia Cellino San Marco, il bellissimo comune pugliese in cui è nato e dove possiede la sua tenuta, tanto famosa e ammirata.

Reduce dal successo di The Voice – Senior, dove ha partecipato come giurato assieme a sua figlia Jasmine, Albano a 77 anni si gode con la sua famiglia allargata, la sua casa, nella sua magnifica tenuta di Cellino San Marco. E’ qui infatti che Albano vive, ed è qui che assieme alla sua compagna Loredana Lecciso, ha trascorso il lockdown. Nella stessa tenuta, che è davvero immensa, anche Romina Power in ambienti separati ha fatto la sua quarantena, durante il duro periodo della prima ondata della pandemia.

L’abitazione di Albano a Cellino San Marco: la parte esterna

L’abitazione è immersa nel verde. A causa della notorietà di Albano e Romina, che negli anni anni ha portato tanti fan ad avvicinarsi e a curiosare nelle vicinanze con la speranza di incontrarli, una parte di essa è stata anche organizzata per essere aperta al pubblico. Questo ovviamente prima dell’ emergenza sanitaria.

In attesa di essere nuovamente aperta, conosciamo l’aera destinata al pubblico che si presenta come un giardino all’italiana. E’ caratterizzata infatti da fiori bellissime e piante tipiche mediterranee dove al centro spicca una fontana e una statua. Tutto intorno alla tenuta fanno da capolino i campi coltivati che si alternano ai prati e ai famosissimi vigneti.

Come sanno in molti infatti, Albano è anche un vinicoltore, produttore di un classico Negramaro salentino.

LEGGI ANCHE ———–>Albano stupisce, la dichiarazione su Romina: “Torneremo insieme se..”

Entriamo nella tenuta di Cellino San Marco

Superata la parte esterna, addentrandoci verso gli interni, l’immensa casa, un’antica masseria tipica di queste zone, si presenta con ampie stanze ben illuminate, proprio come le dimore di un tempo. I grandi saloni infatti separano gli ambienti e una grande piscina funge da piacevole e rinfrescante passatempo, soprattutto nei periodi caldi.

LEGGI ANCHE ———–>Romina Carrisi, scatto acqua e sapone con decolletè esplosivo: la figlia di Albano e Romina si mostra così

Il mobilio è fedele allo stile, fatto principalmente in legno con design classici e rustici, anche se visibilmente molto ricercato. La zona caratterizzata dalla presenza di altre masserie ristrutturate, è principalmente una meta turistica, essendo questi antichi casolari, diventati ristoranti o alberghi.