Un Passo dal Cielo 6, anticipazioni terzo episodio: il destino di Dafne

Dopo il successo delle prime due puntate della sesta stagione di Un Passo dal Cielo, scopriamo alcune anticipazioni del terzo episodio.

Anche la seconda puntata di Un Passo dal Cielo 6 ha conquistato il pubblico di Rai 1, tenendo davanti allo schermo 5.294.000 spettatori con uno share del 22.6% con un finale che ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso.

Le novità del terzo episodio

Viste le premesse anche il terzo episodio della serie, in onda giovedì 15 aprile sempre su Rai1, promette bene. Il Leone della montagna, questo il titolo del nuovo appuntamento con la fiction, vedrà nuovamente mettere a dura prova le doti investigative di Vincenzo e Francesco che si troveranno ad affrontare un nuovo caso complesso e misterioso. Inoltre la terza puntata vedrà una novità alla regia, infatti mentre i primi due episodi sono stati diretti da Jan Maria Michelini, la palla passerà a Cosimo Alemà.

Francesco Neri

La sesta stagione di Un Passo dal cielo ha anche segnato il ritorno sul piccolo schermo di Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri, ex guardia forestale, alle prime armi con il mondo dell’investigazione ma dall’indiscutibile fiuto e talento. Quello di Liotti è un personaggio -introdotto nella quarta stagione- tormentato, che si è trovato ad affrontare dapprima la morte del figlio Marco, sparatosi accidentalmente con una pistola lasciata incustodita, e in seguito la scomparsa di Emma, la sua nuova compagna. Francesco ha l’obiettivo di guidare un branco di lupi in Slovenia, realizzando così il sogno di Emma ma i misteri che si trova ad affrontare in compagnia dell’amico Vincenzo lo pongono davanti a un bivio.

LEGGI ANCHE—>Terence Hill e il clamoroso addio a Un passo dal cielo: ecco perché

Anticipazioni terzo episodio

Nel terzo episodio Francesco e Vincenzo si trovano a indagare sulla scomparsa di una rifugiata curda incinta. I due amici devono scavare in una storia d’amore tra pastori che fa da sfondo a quello che potrebbe essere un rapimento dovuto a una vendetta. Nel frattempo Dafne si risveglia e inizia a raccontare quello che ricorda del suo passato. I ricordi della ragazza porteranno Francesco e Vincenzo verso nuovi misteri.