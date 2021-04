Vera Gemma spunta lo scatto da ventenne: com’era la figlia di Giuliano Gemma

Attualmente è una delle protagoniste del reality show de L’Isola dei Famosi. Così il pubblico sta conoscendo Vera Gemma, figlia di Giuliano, e dai social spunta uno scatto amarcord della isolana. Siete curiosi di vedere com’era a vent’anni Vera?

Vera Gemma è oggi una naufraga del programma di Ilary Blasi, nonché una delle concorrenti che sta attirando maggiormente l’attenzione su di se. Ultimo episodio in ordine di tempo, in merito al gioco dell’Isola dei Famosi, è il retroscena che Vera ha svelato a Elisa Isoardi e Miryea Stabile su un episodio vissuto con Gilles Rocca, altro naufrago. Infatti la concorrente Vera ha rivelato, secondo lei, un comportamento alquanto aggressivo di Gilles nei suoi confronti: “Mi ha detto ‘non mi fare queste cose davanti alle telecamere come se io volessi andare a prendere la pergamena” ha detto la Gemma che poi ha aggiunto di essersi allontanata perché “impaurita“.

Così, mentre in queste ore si discute su quest’ultima vicenda dell’Isola, dal calderone dei ricordi social, spunta uno scatto che mostra com’era a vent’anni la figlia del noto attore Giuliano Gemma. Vediamola insieme.

Vera Gemma in uno scatto vintage

Figlia del grande attore Giuliano Gemma e della prima moglie di quest’ultima, Natalia Roberta, oggi Vera, attrice e sceneggiatrice, è sull’Isola dei Famosi come naufraga. La vediamo con il suo look con i lunghi capelli color biondo platino e il suo fascino innegabile ma a vent’anni, pur rimanendo bellissima, l’attrice aveva uno stile più naturale.

Nello scatto amarcord, Vera Gemma aveva un look tipicamente anni ’80, con un caschetto corto e una piega scalata e ondeggiante, con un colore castano naturale. Una bellezza molto naturale, con un filo di trucco sia sugli occhi che sulle labbra e un sorriso magnetico che incanta.

Vera Gemma e i presunti ritocchi

Da quando Vera Gemma ha preso parte al reality de L’Isola dei Famosi, a tenere banco è l’attenzione data ai suoi presunti ritocchi estetici. Spesso dal web arrivano critiche mosse dagli haters contro un ‘eccessivo uso dei ritocchi’. La neo naufraga ha sempre smentito, ribadendo di aver mantenuto i suoi tratti orientali caratteristici.

“Ma anche se fossi rifatta, non saranno cavoli miei?” aveva così risposto tempo fa alle critiche Vera Gemma, con la grinta e la determinazione che la distinguono.

Sul tema della chirurgia plastica associata alla figura di Vera Gemma, se n’è discusso qualche settimana fa anche a Pomeriggio 5, nella rubrica dedicata ai vip e alla chirurgia plastica. Ad intervenire subito sull’argomento, è stata l’opinionista Francesca De André che ha ammesso di “non aver riconosciuto” Vera Gemma. A rincarare la dose anche l’altra opinionista Patrizia Groppelli.

LEGGI ANCHE : Isola dei Famosi, il coming out di Vera Gemma: “Ho amato una donna”

LEGGI ANCHE : Vera Gemma e Asia Argento, show vietato ai minori | Cosa è accaduto

In realtà, a prescindere dai ritocchi o meno, Vera Gemma oltre ad essere una bellissima e affascinante donna ha alle spalle una carriera di tutto rispetto, costellata di successi dati dal suo talento in qualità di attrice e sceneggiatrice.