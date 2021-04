Verissimo: anticipazioni di sabato 10 aprile: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Tutti gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 10 aprile: dai protagonisti di Amici ai comici Pio e Amedeo.

Sabato 10 aprile torna l’appuntamento fisso con Verissimo, il programma televisivo in onda su Canale 5. Alla guida, come sempre, Silvia Toffanin che intratterrà i telespettatori con notizie e curiosità legate al mondo dello spettacolo. A catturare il pubblico, però, sono gli ospiti speciali di ogni puntata che raccontano la loro vita grazie alle interviste della conduttrice. Ecco chi sarà presente questo sabato.

I giudici di Amici e il ballerino Tommaso

A Verissimo saranno presenti i giudici di Amici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, accompagnati da Tommaso Stanzani, il ballerino eliminato dal talent show nell’ultima puntata andata in onda. Si prospetta un acceso dibattito visto il polverone di polemiche che l’uscita del danzatore ha alzato a causa della presenza di altri concorrenti del programma ritenuti da alcuni docenti meno meritevoli di restare nella scuola di Amici.

Il cantante Luca Barbarossa

I telespettatori potranno conoscere meglio anche Luca Barbarossa, uno dei cantautori più amati d’Italia. Classe 1961, a soli 20 anni si classifica quarto al Festival di Sanremo con Roma spogliata, per poi vincere la kermesse nel 1992 con Portami a ballare, canzone dedicata alla mamma Annamaria. Negli anni, alla carriera di cantautore si affianca quella di conduttore radiofonico e televisivo che concilia con il suo impegno famigliare come papà di Valerio, Flavio e Margot.

Pio e Amedeo

Non mancheranno le risate nel salotto di Silvia Toffanin: ospiti attesissimi di questa puntata il duo formato da Pio e Amedeo. La coppia di comici, già presenza fissa del serale di Amici dove non mancano mai di fare ironia sui tre giudici e sulla conduttrice Maria De Filippi, il 16 aprile partiranno con un nuovo show in prima serata su Canale 5: Felicissima sera. Oltre alle loro conosciute vesti di comici all’interno di programmi televisivi, Pio e Amedeo hanno anche recitato in due film: Amici come noi di Enrico Lando e Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti. L’intervista sarà un modo per scoprire il loro nuovo progetto ma anche per approfondire il loro percorso artistico.

Alice Campello e Alvaro Morata

A prendere parte alla puntata di sabato saranno anche l’influencer Alice Campello e il calciatore Alvaro Morata. Sposati dal 2017, i due hanno costruito nel tempo la loro famiglia e sono diventati genitori di tre bambini. Un impegno quotidiano che ha reso la coppia ancora più affiatata, come si percepisce dalle foto e dalle stories che non mancano di condividere ogni giorno sui loro profili social. In occasione della festa del papà, ad esempio, Alice aveva dedicato al marito un post:

“A te che sai essere severo quando ce n’è bisogno ma il più attento, dolce, premuroso, divertente e presente in ogni momento. Sono orgogliosa di aver vissuto questo sogno insieme a te, di averti visto crescere e diventare il padre che sei”.

Alvaro ricambierà il gesto in occasione del compleanno della moglie, a cui farà trovare una fantastica sorpresa!

