Isola dei Famosi, per la prima volta manca il cibo: cosa ha deciso Ilary Blasi

L’edizione di quest’anno de L’Isola dei Famosi si sta rivelando davvero unica, visto che per la prima volta in quindici edizioni, la produzione è costretta a dare del cibo ai suoi partecipanti.

I concorrenti non sanno procacciarsi il cibo

L’isola dei Famosi di Ilary Blasi è partita con il botto con ottimi ascolti e un interessamento crescente da parte del pubblico. Di certo lo show di suo ha tutte le carte in regola per tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori, ma quello che sta succedendo ultimamente, ha dell’incredibile.

Se “l’estremo” dev’essere la peculiarità del reality Celebrity Survivor, ispirata dalla serie televisiva svedese Expedition Robinson ideata da Charlie Parsons nel 1997 allora che estremo sia. Ma non è così. Ilary Blasi conduttrice per la prima volta dello show, è seriamente preoccupata per i suoi concorrenti, perchè per la prima volta in quindici edizioni, i concorrenti della trasmissione, non sono capaci a procurarsi il cibo. Ma come è possibile?

La situazione de L’Isola dei Famosi è andata fuori controllo: i personaggi dello spettacolo volati in Honduras per vivere il brivido dell’ “isola deserta” davanti le telecamere, “stanno morendo di fame”. Per questo motivo la la produzione ha accettato di aiutare i naufraghi in gara. E’ una grandiosa figuraccia. Il cast di quest’anno sta dimostrando di essere incapace di procacciarsi il cibo. A Playa Reunion neanche un pesce pescato.

La soluzione degli autori de L’Isola dei famosi

Il rischio non è solo quello che riguarda la salute psicofisica dei concorrenti, ma se si continua così, potrebbe scatenarsi un fuggi fuggi generale che manderebbe in tilt tutto il programma. La produzione dunque ha deciso di “spedire” loro, un vero e proprio “tutor”. Una sorta di insegnate che spieghi qualche tecnica di base per ottenere del cibo in natura, senza che questo sia esclusivamente un cocco.

LEGGI ANCHE ———–>Karina Cascella dice no a L’Isola dei Famosi | Parole taglienti su Antonella Elia

Del resto è anche la prima volta che gli autori leggono un comunicato stampa ai partecipanti. Insomma, cose mai viste. L’esperto che ha già raggiunto i naufraghi si chiama Thomas e ha già impartito le prime lezioni su come pescare un pesce con rete e lenza. I primi risultati si sono subito visti con Isolde Kostner, ultima arrivata, e Fariba Tehrani che hanno già pescato qualche pesce.

LEGGI ANCHE ———–>Ilary Blasi si prende gioco di Andrea Cerioli: il caso del maschio “alfetta”

Ma i colpi di scena e le “stranezze” di questa nuova edizione de L’Isola dei famosi non sono finite. Il programma infatti ha saltato un serale perchè in Spagna è partita la versione locale di Supervivientes dove partecipano Gianmarco Onestini e Valeria Marini. Forse non tutti sanno che la Palapa è in comune con quella italiana, e per questa volta la Blasi ha dovuto lasciare spazio.