Rosalinda Cannavò nella bufera, piovono critiche per l’ex gieffina: “Imbarazzante”

Rosalinda Cannavò, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha suscitato non poche polemiche per un contenuto pubblicato sul suo profilo Instagram. Scopriamo l’accaduto.

Rosalinda Cannavò attrice e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip da cui è uscita da oltre un mese, è anche molto attiva sui social networks dove ama tenersi in contatto con i suoi followers.

L’attività sui social di Rosalinda

In particolare l’ex gieffina è molto seguita su Instagram dove conta più di 600 mila followers. Sulla piattaforma l’attrice è molto attiva e condivide momenti di vita privata, momenti di lavoro e meravigliosi scatti con i fans. Come molte personalità del mondo dello spettacolo, anche Rosalinda ha reso redditizio il proprio account social realizzando diverse partnertship con svariati brand. Nonostante questa sia una prassi parecchio diffusa recentemente una sponsorizzazione di Rosalinda ha fatto discutere.

Le critiche degli utenti

Negli ultimi giorni Cannavò ha condiviso delle stories relative a una collaborazione con un’azienda di prodotti dietetici. In particolare l’influencer ha parlato di una challenge detox della durata di 5 giorni. La sfida prevede l’assunzione di beveroni, prodotti dalla società in questione, al posto dei normali pasti. Secondo i dettagli forniti la bevanda in questione sostituirebbe 2 pasti e avrebbe un apporto calorico di 230 kcal.

I contenuti pubblicati al riguardo da Rosalinda non sono stati apprezzati da molti utenti sui social networks, che hanno aspramente criticato l’influencer sostenendo che attraverso la sfida proposta dal brand possano passare dei messaggi sbagliati e soprattutto pericolosi per i molti giovani che la seguono.

IMBARAZZANTE come sponsorizzi prodotti che si basano sul conteggio delle kcal, quando la maggior parte delle persone che soffrono di anoressia ne sono ossessionate. Pensavo di aver visto tutto nella vita — volgaremachic🐓 (@oggiesaurita) April 8, 2021

Le parole di Rosalinda dopo la polemica

Rosalinda è subito intervenuta sulla questione pubblicando un’ulteriore stories con un messaggio in cui ha specificato di essersi accertata della qualità dei prodotti. Inoltre ha anche fatto riferimento all’anoressia, di cui lei stessa ha sofferto e spesso parlato, dicendo di aver superato e sconfitto questo problema e specificando di parlare ogni giorno con persone che sono affette da disturbi alimentari e di dare come prima indicazione quella del supporto medico.