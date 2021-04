Ibra diventa attore: ecco dove reciterà il calciatore svedese

Zlatan Ibrahimovic vestirà i panni Antivirus nel nuovo film della saga Asterix e Obelix: ecco tutti i dettagli e il nuovo cast.

Dopo l’esperienza come co-conduttore al Festival di Sanremo 2021 accanto ad Amadeus, Zlatan Ibrahimovic sembra aver spiccato il volo fuori dal campo di calcio. Lo svedese, infatti, è pronto a fare il salto dal piccolo al grande schermo: secondo le ultime notizie, a breve debutterà come attore. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un post su Instagram piuttosto criptico, che riportava solamente la scritta Antivirus. Sono stati i media francesi a svelare poi il messaggio nascosto: Ibra interpreterà il personaggio di nome Antivirus nel prossimo film della saga dedicata ad Asterix e Obelix.

La saga cinematografica di Asterix e Obelix

Tratta dai fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo, il debutto al cinema della serie risale al 1999, quando venne rilasciato Asterix e Obelix contro Cesare, all’epoca il film più visto dell’anno. L’appuntamento è stato poi ripetutamente rinnovato: nel 2002 con Missione Cleopatra, nel 2008 con Asterix alle Olimpiadi e nel 2012 con Al servizio di sua maestà (quest’ultimo anche in 3D).

LEGGI ANCHE: Harry e Meghan su Netflix: la nuova docuserie

Il nuovo film

Non si sa molto della trama di questo nuovo progetto, che s’intitolerà in originale Astérix e Obélix: L’Empire du Milieu e sarà ambientato in Cina. Le riprese sarebbero dovute iniziare già lo scorso anno in quei luoghi, ma la casa produttrice Pathé le ha sospese a causa della pandemia da Covid-19. Adesso pare che il tutto sia stato trasferito in Francia, con scene aggiuntive girate in Marocco. Il cast di quest’anno risulta completamente rinnovato ed ospiterà diverse new entry, che sostituiscono gli interpreti precedentemente impegnati nei ruoli principali: a dare il volto ad Asterix sarà Guillaume Canet, mentre Gilles Lellouche vestirà i panni di Obelix. Anche la bellissima Cleopatra, regina d’Egitto, non sarà più interpretata da Monica Bellucci ma da Marion Cotillard. A questa stella del cinema francese se ne affianca un’altra: Vincent Cassel, che subentrerà ai predecessori Alain Delon e Fabrice Luchini nella parte di Cesare.

Ibrahimovic nei panni di Antivirus

Quanto al calciatore svedese, interpreterà il personaggio di Antivirus. Nei fumetti si tratta di un legionario romano del campo di Babaorum, uno dei quattro che circonda il villaggio dei Galli in cui risiedono i due protagonisti Asterix e Obelix. In realtà non si tratta della prima esperienza di Zlatan come attore. Nel 2016, infatti, era già uscito il film diretto da Magnus e Fredrik Gertten Ibrahimović – Diventare leggenda (Den unge Zlatan).

Calcio e cinema

Il documentario, distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 14 novembre 2016, ripercorreva gli inizi della carriera calcistica di Zlatan Ibrahimovic, che in questo caso interpretava se stesso. In particolare, il docufilm era focalizzato sull’esordio nel calcio professionistico col Malmö, il passaggio all’Ajax, e infine l’approdo alla Juventus. Quello di Zlatan non è neanche un caso isolato: già in passato alcuni sportivi di fama internazionale avevano recitato nei film ispirati ai personaggi di Goscinny e Uderzo: tra questi Michael Schumacher, Zinedine Zidane e Tony Parker, tutti protagonisti di Asterix alle Olimpiadi.

LEGGI ANCHE: Abolita la censura cinematografica: cosa cambia per i film