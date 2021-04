Principe Filippo morto: cosa accade ora nella Royal Family

La Gran Bretagna piange la scomparsa del principe Filippo: la morte del consorte della regina Elisabetta porterà a delle conseguenze nell’assetto della famiglia reale. Come saranno celebrati i funerali e come si comporterà Lillibeth dopo l’addio a suo marito?

Oltre 70 anni di matrimonio insieme alla sua regina, ad un passo dal compimento del suo centesimo anno di età: dopo un anno di alti e bassi, ricoveri d’emergenza ed interventi delicati, il Regno Unito piange la morte del principe consorte Filippo.

Il mondo dice addio al membro più longevo della famiglia reale britannica, che la regina aveva più volte definito come la sua “roccia”: cosa succederà ora alla royal family?

I funerali del principe Filippo: le disposizioni

Prima di tutto saranno organizzati i funerali, per i quali pare che il duca di Edimburgo abbia già dato precise disposizioni. Anche in previsione del suo centesimo compleanno, il principe Filippo aveva dichiarato di non esigere una cerimonia particolarmente fastosa, ma nonostante questo desiderio la macchina reale è già in moto per assolvere nei minimi dettagli al compito di organizzare il funerale perfetto.

Trattandosi di un senior royal i preparativi sono top secret e tenuti sotto chiave: il nome dell’operazione è ispirata a quella di un ponte famoso, proprio come per Elisabetta. I funerali della regina prendono il nome di London Bridge, mentre quello scelto da Filippo per le sue esequie è Forth Bridge, il celebre ponte scozzese.

LEGGI ANCHE –> Regina Elisabetta, guida senza patente e faceva il meccanico: alcune curiosità sulla sovrana

Gli organizzatori si sono attivati appena la terribile notizia li ha raggiunti: ad un passo dal suo centesimo compleanno, dopo aver condotto uno stile di vita sempre sano, il principe Filippo riceverà il suo ultimo saluto con un funerale di Stato. La bara sarà esposta a St James’ Palace e ci sarà poi una processione, omaggio al membro della famiglia reale, nell’abbazia di Westminster. Come da protocollo, Filippo sarà sepolto a Windsor, per l’esattezza nei suggestivi Frogmore Gardens: in questi giardini la regina e il marito erano soliti fare lunghe passeggiate.

L’addio della regina al suo principe consorte

Fonti di palazzo hanno più volte parlato della volontà del principe di avere una cerimonia funebre più semplice e riservata. Al rito funebre, naturalmente, parteciperanno i familiari, gli amici e anche i capi di stato dei paesi del Commonwealth che si raduneranno in omaggio e preghiera accanto al feretro nella cappella di San Giorgio a Windsor Castle, proprio come impone lo stile di un funerale militare inglese.

LEGGI ANCHE –> Regina Elisabetta, scoperti dettagli scabrosi in un diario: “Piuttosto grassa e la mascella…”

Così il principe consorte sarà accompagnato nel luogo designato per il riposo eterno, dove già riposano le salme della Regina Vittoria e del Principe Alberto. E la regina? Elisabetta II si è sempre appoggiata al duca di Edimburgo come consorte e consigliere: ufficialmente osserverà un lutto di otto giorni, ma chi la conosce bene sa quanta sofferenza le provochi la scomparsa del suo compagno di vita. Vivrà il dolore in forma privata stringendosi intorno alla sua famiglia e per l’occasione si attende anche il ritorno in patria di Harry.