Tina Cipollari, lo scatto a 30 anni: diversissima

Tina Cipollari stupisce tutti con uno scatto del passato che la ritrae con un look acqua e sapone, tipico della ragazza della porta accanto. Ecco com’era la Vamp di Uomini e Donne.

Gli esordi in Tv della Vamp

Siamo abituati a vederla come una donna esuberante, passionale e determinata. Tina Cipollari quest’anno compie 20 anni di presenza a Uomini e Donne, il programma che le ha dato la notorietà e che le ha fatto conoscere il suo ex marito, Kikò Nalli, l’uomo che l’ha resa madre dei suoi tre figli, Mattias, Gianluca e Francesco.

Fin dai suoi esordi in Tv Maria Concetta Cipollari (questo è il suo nome completo) nata a Vierbo 56 anni fa, si è presentata come una donna autoironica, affasciante e sicura di sè. E’ apparsa davanti le telecamere nei panni di Marilyn Monroe, pronta a conquistare il primo tronista in assoluto dello show, che poi non l’ha scelta ma che le ha dato la possibilità di apparire nel piccolo schermo per conquistare il pubblico.

Il suo look inconfondibile

Tina, infatti da quel momento ha intrapreso il suo percorso nel celebre programma pomeridiano di Canale 5, passando da corteggiatrice a tronista e infine ad opinionista, ruolo che riveste ancora oggi. Negli anni la Cipollari si è distinta per le sue esternazioni schiette e per il suo look inconfondibile, stile diva del cinema.

L’opinionista di Uomini e Donne infatti ha sempre portato i boccoli biondi assieme ad un make up curato, con ombretti ed eyeliner perfetti e labbra rosse. Stupisce molto quindi la foto che è apparsa recentemente sul web, di Tina, decisamente diversa.

Tina Cipollari a 30 anni, irriconoscibile

Nello scatto, condiviso su Instagram, la Cipollari appare acqua e sapone. I capelli sono sempre biondi e leggermente ondulati e il viso si mostra al naturale, con un solo tocco di rossetto sulle labbra carnose. Ovviamente la foto ha scatenato la reazione dei fan che non hanno esitato ad esprimere tutta la propria ammirazione per questa nuova versione di Tina.

La vamp ormai è un pilastro portante del dating show di Maria De Filippi. Tina infatti sa fare bene il proprio lavoro riuscendo sempre a dire la sua con la simpatia e il sarcasmo che la contraddistingue. La sua ironia ha conquistato il pubblico e i fan della trasmissione non riescono più a fare a meno di lei. Soprattutto quando si scontra con Gemma Galgani, la dama torinese che non le va proprio a genio.

Proprio in questi giorni i suoi fan si sono preoccupati per non averla vista in studio. Tina infatti si è dovuta assentare per due puntate e in breve tempo i social sono stati assaliti dai follower che non hanno fatto altro che chiedersi perchè. Alla fine niente di preoccupante. Tina rimane ad intrattenere il pubblico continuando an interagire con i partecipanti e ad entrare come solo lei sa fare nelle dinamiche che caratterizzano lo show.