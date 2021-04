Tina Cipollari, assente a Uomini e Donne: pronta a lasciare?

L’assenza di Tina Cipollari a Uomini e Donne non passa inosservata, mandando in tilt i fan che si sono riversati sui social per saperne di più. Che fine ha fatto l’acerrima nemica di Gemma Galgani?

L’assenza di Tina a Uomini e Donne

Sono due donne completamente diverse Tina Cipollari e Gemma Galgani: i loro battibecchi in studio sono diventati una prassi, a cui i fan più sfegatati del dating show di Maria De Filippi, non possono fare a meno. La Vamp che tutti amano però, che quest’anno festeggia 20 anni di presenza nel programma, si è assentata per qualche puntata.

Tina Cipollari è stata assente in studio per due puntate consecutive, quelle registrate il 27 e il 28 marzo. I suoi fan sono andati in ansia, cercando di saperne di più sulle cause che hanno allontanato la loro beniamina dalle luci dello studio del Centro Titanus Elios.

La battuta di Maria De Filippi

La bionda opinionista ha attutito il vuoto della sua assenza fisica, con un collegamento attraverso il quale non ha di certo esitato a dire la sua a Gemma, come fa sempre. Tina era rimasta a casa anche tempo fa a causa della quarantena, visto che era stata a contatto con un positivo e poco dopo, a causa di problemi di salute. Niente di grave. Gianni Sperti aveva puntualizzato che si trattava solo di un’indigestione. Probabilmente anche in questo caso non c’è niente di cui preoccuparsi.

Tuttavia altre due puntate senza Tina Cipollari, scatenano delle reazioni. Alcuni rumor parlano addirittura di abbandono della trasmissione, ma ci pensa la padrona di casa, Maria De Filippi a sdrammatizzare: “Ti hanno messo agli arresti domiciliari? ha chiesto scherzando la moglie di Maurizio Costanzo. Ciò però non è bastato a fermare la curiosità dei fan. Suio social si sono susseguite le domande sull’assenza di Tina, mentre Gemma Galgani, attaccata sempre dall’opinionista, deve essersi sentita un pò più rilassata.

LEGGI ANCHE ———–>Tina Cipollari irriconoscibile | Magrissima e capelli neri | Bellissima

Gli scontri con Gemma Galgani

Gli attacchi di Tina a Gemma non si fermano. L’opinionista non riesce ad accettare le reazioni della dama torinese e soprattutto non riesce a capire come mai dopo tanti anni, non riesce a trovare l’amore.

“Tra me e lei è tutto vero. Io la detesto! Intanto la trovo finta. È costruita, quando parla, come si muove, prima di parlare deve riflettere e pensare bene, secondo me tutto questo modo di fare che ha lei è tutto finto. Per me si è costruita un personaggio ma non è reale” ha dichiarato la Cipollari in una recente intervista rilasciata a Leggo.

LEGGI ANCHE ———–>Uomini e Donne, Tina Cipollari smaschera Gemma: “Sei stata l’amante di Walter Chiari”

Poi ha aggiunto: “Non c’è nulla di lei che io posso invidiare. Nella vita si invidia cosa non si ha, lei ha 70 anni, sola abbandonata e depressa, elemosina affetto a destra e manca… posso mai invidiarglielo? Non mi toglie niente nessuno, io ho lo spazio che merito e che ho avuto sempre. Io ho il mio ruolo da 20 anni, ne sono passate a bizzeffe là dentro ma tanto io resto sempre unica. Io detesto il suo carattere…forse è il contrario è lei gelosa di me.”

Insomma, i fan di Tina possono stare tranquilli.