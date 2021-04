Ornella Muti, il lato B da capogiro in primo piano | I fan esultano

Niake Rivelli in queste ore ha pubblicato uno scatto che mette in risalto il lato B di sua mamma, Ornella Muti: l’ attrice romana a 66 anni sfoggia un fisico pazzesco. I fan hanno subito riempito il post di cuoricini e complimenti.

Presto al cinema con una commedia natalizia

Bellissima, sensuale e con un corpo da capogiro. Ornella Muti a 66 anni non ha niente da invidiare alle sue colleghe più giovani. Nata a Roma il 9 marzo del 1995, l’attrice che ha incantato il pubblico per decenni, continua a far parlare di sé per la sua straordinaria bellezza.

Vincitrice di diversi premi cinematografici Ornella Muti è una delle attrici più autorevoli del panorama italiano e nel prossimo Natale la rivenderemo sul Grande Schermo in The Christmas Show di Alberto Ferrari per Viva Productions. L’attrice infatti, che nel film veste i panni di una nonna, ha finito da poco le riprese in Puglia. Si tratta di una commedia natalizia divertente, un pò fantasy che gira intorno alla coppia composta da Raoul Bova e Serena Autieri. “Sono la mamma di Serena e suocera di Raoul. Una tipa allegra un po’ sopra le righe, anche come nonna. Molto felice di partecipare a questo gioco” Ha dichiarato la Muti durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Ornella Muti, nonna, con un fisico da urlo

Eppure nella vita reale, Ornella Muti è diventata nonna giovanissima, a soli 41 anni, con la nascita del figlio di Naike, il suo primo nipote. Una nonna decisamente diversa da come tutti si immaginano le nonne. In queste ore proprio sua figlia Naike ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram che immortala Ornella Muti di spalle con il lato B in primo piano. “Prima di vestirsi” e “Dopo”: un collage di due scatti che racconta prima l’attrice in procinto di mettersi gli abiti e poi, l’attrice con l’abito indossato.

“Stasera al Costanzo Show @costanzoshowcanale5 puntata Nonni: Ornella Muti 66 anni oggi” E’ la didascalia che accompagna le foto, di cui una, mette in risalto le curve mozzafiato dell’attrice. Ovviamente nel giro di pochi minuti, il post ha ricevuto una miriade di Like oltre ai commenti carichi di complimenti, molti dei quali provenienti da donne.

“Semplicemente Stupenda”, “Pazzesca”, “Bellissima”, sono solo alcuni dei messaggi inviati all’attrice.

LEGGI ANCHE ———–>Ornella Muti sembra una 20enne grazie a Federico Fashion Style: cosa ha fatto ai capelli, pazzesca

50 anni di carriera

Ornella Muti che ha iniziato il suo cammino nel Cinema quando aveva poco meno di 15 anni, festeggia i suoi 50 anni di carriera. Lei stessa ha raccontato al Corriere della Sera, di aver vissuto una stagione straordinaria, con registi pazzeschi anche se ammette, oggi avrebbe molto piacere di interpretare un ruolo in qualche serie Tv.

“Adoro le serie spagnole, attori di tutti generi nei ruoli più diversi, c’è posto per tutti. Ora sono felice che rifacciano Boris”. Ha confessato l’attrice. Tuttavia Ornella ha avuto una carriera stellare e ha ammesso di non avere rimpianti.

“Sono stato molto in America, non ci sono rimasta. Non ho lottato. Sono rimasta incinta, ho preferito seguire la mia vita, non la carriera. Non era il posto per me, lì ho visto l’altra faccia della medaglia, la smania di esistere, la solitudine. Io cercavo altro».

LEGGI ANCHE ———–>Ornella Muti, dramma Covid: “Mia figlia è positiva”

Ornella Muti, ha confessato che per lei è importante sapere di avere qualcuno quando torna dal set, un affetto un amore. “Se non hai la tua casetta dove rifugiarti, è dura.” Ha confessato. La sua, si trova in Piemonte, in cima ad una collina.